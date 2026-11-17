El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, explicó por qué la petrolera decidió sostener los precios de los combustibles frente a las variaciones del petróleo internacional y anticipó que una eventual baja del crudo no se trasladará inmediatamente a los surtidores. Durante una entrevista con Alejandro Fantino en el programa Liderologías, de Neura, el ejecutivo defendió la estrategia de la compañía para evitar una caída del consumo y detalló los cambios que impulsa en las Estaciones de Servicio, desde el autodespacho y los descuentos hasta la incorporación de tecnología y mejoras en la atención al cliente.

Horacio Marín, de YPF: "Vamos a ser honestos: si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy"

La decisión de YPF surgió después de una serie de aumentos internacionales del petróleo que, según Marín, generaron incertidumbre entre los consumidores y modificaron sus hábitos de compra. El directivo explicó que trasladar completamente esos incrementos al precio de las naftas y el gasoil podía provocar una mayor retracción de la demanda, por lo que la compañía optó por absorber parte del impacto económico para evitar que los automovilistas redujeran todavía más sus cargas.

Para administrar esa diferencia, la petrolera implementó un mecanismo denominado “buffer”, mediante el cual postergó el traslado de una parte de los aumentos y comenzó a recuperar posteriormente los recursos absorbidos. La explicación de Marín cobra relevancia ante una caída del 3,5% en el precio del petróleo Brent, que cerró ayer en u$s92,44 por barril, mientras que el WTI se ubicó en u$s85,72.

La baja estuvo vinculada con señales de distensión con Irán, luego de que i24 News informara que Estados Unidos no evaluaría ataques inminentes, pese a las presiones atribuidas a Israel, y de que Reuters reportara una recuperación de los envíos por el estrecho de Ormuz. En este escenario, YPF no trasladaría inmediatamente una eventual baja del crudo a los surtidores, ya que, según explicó su presidente, la compañía todavía debe recuperar parte de los aumentos que absorbió anteriormente.

Por qué YPF sostiene los precios de los combustibles y apuesta al consumo

Marín defendió esta política como una decisión comercial destinada a preservar la demanda y, al mismo tiempo, proteger los intereses de los accionistas. También explicó que una eventual caída de las ventas en el mercado interno no podía resolverse simplemente exportando los combustibles excedentes, debido a que las condiciones y especificaciones de esos productos podían hacer menos conveniente su comercialización en el exterior.

Horacio Marín descartó una baja inmediata de la nafta: "Todavía no llegamos al valor de equilibrio"

En paralelo, el presidente de YPF destacó que la transformación de las Estaciones de Servicio constituye una parte fundamental de la estrategia comercial. “La Estación de Servicio es lo que hace la marca”, afirmó durante la entrevista, al remarcar que la experiencia de los automovilistas no depende únicamente del precio de los combustibles, sino también de la atención, el mantenimiento de las instalaciones y la calidad de los servicios disponibles.

El ejecutivo puso especial énfasis en aspectos cotidianos como la limpieza de los baños, la calidad del café y la oferta gastronómica. Según explicó, una mala experiencia en cualquiera de esos espacios puede afectar la percepción general de YPF y llevar al consumidor a elegir otra empresa en su próxima carga. Por eso, contó que durante sus viajes por ruta suele visitar estaciones, revisar los sanitarios y conversar con los responsables para conocer los problemas de funcionamiento.

Autodespacho, tecnología y descuentos: los cambios que impulsa YPF

Otro de los ejes de la transformación es la incorporación de tecnología para mejorar el abastecimiento. Marín destacó el funcionamiento de un centro de inteligencia en tiempo real que permite monitorear las cargas de combustible en los surtidores. Según detalló, cuando asumió la conducción de YPF, en diciembre de 2023, alrededor de 239 estaciones por día se quedaban sin alguno de los combustibles comercializados, mientras que actualmente ese promedio se redujo a entre cuatro y cinco establecimientos diarios.

El directivo atribuyó esa mejora a la modernización tecnológica y a los cambios implementados en los procesos operativos. De esta manera, la compañía busca reducir los problemas de abastecimiento y mejorar la disponibilidad de productos en su red, una cuestión que Marín vinculó directamente con la experiencia de los consumidores y la capacidad de las estaciones para sostener su actividad.

Horacio Marín dijo que YPF no trasladará de inmediato la disparada del petróleo a los surtidores

En materia de atención, el ejecutivo también defendió la implementación del autodespacho de combustibles, que ofrece un descuento del 3% para quienes utilizan esa modalidad mediante la aplicación de YPF. Aseguró que su incorporación no implicó una reducción de personal en las estaciones y explicó que el beneficio económico para los clientes está relacionado con el ahorro de costos variables que permite este sistema.

Finalmente, Marín anticipó una nueva estrategia comercial para ampliar la presencia de YPF en el negocio de los lubricantes. Según anunció, la compañía reducirá sus precios un 20% y ofrecerá un beneficio que alcanzará el 35% mediante la aplicación o los servicios de Boxes, tomando como referencia los valores vigentes al momento de la entrevista. Con estas medidas, la petrolera busca fortalecer su relación con los automovilistas y convertir las estaciones en espacios que ofrezcan más servicios, más allá de la venta de nafta y gasoil.

GZ / lr