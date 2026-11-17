El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, confirmó que el próximo 30 de noviembre se firmará el acuerdo de Argentina LNG, el megaproyecto de gas natural licuado que contempla inversiones por u$s51.000 millones y busca transformar a la Argentina en un exportador global de energía.

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La ceremonia se realizará en el Palacio Libertad, en Buenos Aires, con la participación de las compañías internacionales Eni y XRG, de Emiratos Árabes Unidos. Según el ejecutivo, la iniciativa representará la mayor inversión de la historia argentina y de América Latina para un proyecto de estas características.

Durante una entrevista con Alejandro Fantino en el programa Liderologías, de Neura, este 16 de noviembre, Marín adelantó que la firma contará con la presencia de Claudio Descalzi, CEO de Eni, y del presidente de XRG. El directivo aseguró que el encuentro ya está programado y sostuvo que el proyecto cuenta con la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un instrumento que busca otorgar previsibilidad fiscal, aduanera y cambiaria a las inversiones de gran escala.

Horacio Marín con Fantino | Crédito: Captura

El anuncio representa un nuevo paso para una iniciativa que YPF viene desarrollando junto con sus socios internacionales. Marín explicó que alrededor de 200 trabajadores de la petrolera participaron en la preparación del proyecto y diferenció esta etapa de la iniciativa que anteriormente se había trabajado con Petronas, a la que describió como un estudio. La expectativa ahora está puesta en concretar el acuerdo anunciado y avanzar hacia la ejecución de las inversiones previstas.

Argentina LNG: qué se firmará y quiénes participarán del proyecto

La asociación entre las tres compañías ya había registrado avances durante 2026. El 29 de junio, YPF anunció acuerdos para incorporar a Eni y XRG al desarrollo de los bloques de gas de Vaca Muerta destinados a Argentina LNG. La operación contempla que la petrolera argentina conserve el 36% de la sociedad UPCO ARLNG I, mientras que Eni y XRG adquieran una participación del 32% cada una, una vez cumplidas las condiciones correspondientes.

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Los bloques involucrados son Meseta Buena Esperanza I y II, Aguada Villanueva Norte y Las Tacanas I y II, que estarán destinados a abastecer el proyecto. Según informó YPF, la incorporación de sus socios busca integrar la producción de gas con las etapas de procesamiento, transporte y licuefacción, necesarias para comercializar el recurso en los mercados internacionales.

Otro antecedente fue el acuerdo firmado el 6 de junio entre YPF y el Gobierno de Neuquén, que estableció las bases regulatorias y fiscales para desarrollar Argentina LNG en la provincia. El entendimiento contempla inversiones de aproximadamente u$s175 millones en infraestructura, aunque su entrada en vigencia quedó condicionada a la aprobación legislativa provincial y a la decisión final de inversión del proyecto.

Horacio Marín con Fantino | Crédito: Captura

Una inversión de u$s51.000 millones y exportaciones por u$s200.000 millones

De acuerdo con Marín, Argentina LNG demandará inversiones por u$s51.000 millones, de los cuales unos u$s30.000 millones se desembolsarían durante cuatro años para desarrollar la producción y la infraestructura necesaria para licuar el gas. El ejecutivo también mencionó alrededor de u$s20.000 millones en costos operativos, dentro de las estimaciones económicas de la iniciativa.

En su presentación de agosto, YPF había detallado una inversión estimada de u$s29.000 millones hasta 2031, cuando está prevista la entrada en operación de las dos unidades flotantes de licuefacción. De ese monto, u$s24.000 millones se destinarían a infraestructura estratégica, como ductos, instalaciones portuarias y plantas industriales, mientras que otros u$s5.000 millones financiarían el desarrollo de los pozos de gas.

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El impacto esperado sobre las exportaciones constituye uno de los principales argumentos económicos del proyecto. Marín estimó que Argentina LNG permitirá generar u$s200.000 millones en ventas externas durante 20 años, con ingresos de al menos u$s10.000 millones anuales. Para dimensionar esa cifra, el presidente de YPF comparó su potencial exportador con una proporción significativa del complejo sojero argentino.

Las proyecciones de la compañía también contemplan un efecto sobre el empleo y los proveedores nacionales. Durante la construcción, prevista entre 2026 y 2030, YPF estima unos 20.000 puestos de trabajo anuales, con picos de hasta 40.000, entre empleos directos, indirectos e inducidos. Para la etapa operativa proyecta alrededor de 8.000 puestos anuales y contrataciones de bienes y servicios nacionales por u$s15.000 millones.

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El proyecto busca transformar el gas extraído de Vaca Muerta, en Neuquén, en gas natural licuado (GNL) para su exportación. Su desarrollo incluye infraestructura de transporte, plantas de procesamiento y fraccionamiento, además de dos unidades flotantes de licuefacción que operarán frente a las costas de Río Negro, en el Golfo San Matías. La capacidad conjunta prevista para estas instalaciones es de 12 millones de toneladas anuales.

El financiamiento será otro de los componentes centrales para concretar las obras. El 23 de septiembre, Argentina LNG recibió una propuesta de hasta u$s6.000 millones del Export-Import Bank de Estados Unidos (US EXIM), destinada a la adquisición de bienes y servicios estadounidenses. Sin embargo, YPF aclaró que su otorgamiento todavía depende de la aprobación final del directorio de la entidad financiera.

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Para Marín, la firma del 30 de noviembre marcará el segundo gran salto energético del país, después del desarrollo petrolero asociado al oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), cuya finalización está prevista para fin de año. El ducto conectará Vaca Muerta con Punta Colorada y contará con dos estaciones de bombeo intermedias. En esa línea, el ejecutivo sostuvo que la Argentina está pasando de ser un país con petróleo a convertirse en un país petrolero, mientras que Argentina LNG apunta a ampliar ese crecimiento mediante las exportaciones de gas.

GZ