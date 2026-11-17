El Grupo Techint tuvo su revancha: Tenaris ganó la licitación para la provisión de uno de los caños para el megaproyecto de Argentina LNG. Lo anunció el presidente de YPF, Horacio Marín, en una entrevista en la que explicó que el holding de Paolo Rocca participó de la competencia por los ductos que puede fabricar en Argentina, mientras que decidió no pulsar por aquellos tubos que no podía construir en el país. Tal como adelantó PERFIL, ese era el objetivo principal de la compañía.

El ceo de la petrolera mayoritaria estatal explicó en una entrevista en Neura que Grupo Cuñado, una empresa española, será la proveedora del tubo de 48 pulgadas que transporta gas, hechos con acero de la India. Mientras que Tenaris se quedó con el tubo de 24 pulgadas, de líquidos, que fabrica en la planta de Valentín Alsina, luego de ser el mejor postor en la licitación "a la japonesa" que se realizó la semana pasada.

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La adjudicación le permite a la T apuntalar el volumen de trabajo de la fábrica bonaerense de Tenaris SIAT, que a principios de año había quedado marginada como proveedora frente a la competitividad de la firma india Welspun, cuando le ganó en la licitación por el San Matías PipeLine del proyecto de Southern Energy y el caso tomó notoriedad.

El megaproyecto Argentina LNG, que YPF impulsa junto a la italiana Eni y XRG —brazo inversor de la petrolera de Abu Dhabi—, implicará una inversión de USD 29.000 millones en su etapa inicial y contempla un trazado de 527 kilómetros desde la Meseta Buena Esperanza, en Neuquén, hasta Sierra Grande, en Río Negro.

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La compulsa por los caños, que rondó los USD 2.000 millones, se definió mediante una subasta inversa o "a la japonesa", un formato ciego en el que las empresas pujan convalidando rebajas sobre un presupuesto máximo hasta que queda un único oferente en la sala virtual.

Con los tubos ya definidos, el tendido de la obra quedará a cargo del consorcio conformado por la estadounidense Pumpco, la italiana Bonatti y la argentina Contreras Hermanos, una estructura clave para acceder al financiamiento internacional del Exim Bank y la agencia SACE, complementado por un crédito sindicado.

La resolución de la licitación es uno de los pasos finales antes de la Decisión Final de Inversión (FID), prevista para el 26 de noviembre bajo el esquema de estabilidad del RIGI. Toda la infraestructura desembocará en la costa rionegrina, donde dos unidades flotantes de licuefacción tendrán la capacidad de exportar 12 millones de toneladas anuales de GNL, lo que se traducirá en un ingreso estimado de entre USD 10.000 y USD 12.000 millones anuales en divisas para el país.

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