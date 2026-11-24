La decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ana Arias, que defendió el homenaje a Mario Roberto Santucho, fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), es hija de un militante de Montoneros desaparecido durante la última dictadura cívico-militar y fue candidata a senadora nacional por Fuerza Patria en las elecciones legislativas de 2025.

Arias ocupó el segundo lugar de la lista de Fuerza Patria para el Senado en la Ciudad de Buenos Aires, que encabezó el presidente del PJ porteño, Mariano Recalde. En los comicios del 26 de octubre de 2025, esa fuerza obtuvo la banca correspondiente a la minoría, que quedó en manos de Recalde, por lo que la decana no llegó al Congreso. Y en una entrevista radial, confirmó que fue candidata de Fuerza Patria, pero rechazó las versiones que la ubican en La Cámpora. “No, yo no formo parte de La Cámpora”, respondió, y agregó: “Soy peronista, no soy trotskista”, según informó la agencia Noticias Argentinas (NA).

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En tanto, la historia de su padre consta en la base de datos del Parque de la Memoria: Carlos Enrique Arias Solanes nació el 14 de abril de 1948 en la ciudad de Buenos Aires, era oficial de la Marina Mercante y militaba en Montoneros. Fue secuestrado el 30 de diciembre de 1977 en la Capital Federal, cuando tenía 29 años, y continúa desaparecido, como víctima del terrorismo de Estado. El registro consigna que tenía dos hijos y que usaba los apodos “Julio”, “Esteban” y “El Bocón”.

Mario Roberto Santucho | Crédito: CEDOC

En un testimonio incluido en el libro “Por la memoria” (2004), de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Liniers, Villa Luro y Mataderos, su hija mayor, Ana, relató que sus padres militaron en Montoneros en Moreno y Morón, y que Carlos estuvo detenido seis meses cuando ella era una beba. Según ese texto, tras recuperar la libertad, ambos se alejaron de la organización “por distintas diferencias”. El relato señala también que, tras su secuestro, fue llevado al centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como El Banco.

Una sólida formación académica, con doctorado en la UBA

Formada en Trabajo Social, Ana Arias es magíster en Políticas Sociales y doctora en Ciencias Sociales por la UBA. Llegó al decanato el 3 de mayo de 2022, cuando fue electa por el Consejo Directivo con nueve votos a favor, cuatro abstenciones y tres sufragios para Sergio Com, según informó entonces la facultad. Asumió el 5 de agosto de ese año, junto al vicedecano Diego de Charras, para el período 2022-2026.

La defensa del homenaje

La decana explicó públicamente que la iniciativa fue impulsada por el Colectivo Cultural Contramuro y presentada por una agrupación estudiantil ante el Consejo Directivo, que la aprobó con dos abstenciones, y aclaró que ella no votó ni fue autora del proyecto. “No me parece sensato evitar que este grupo que quiere reivindicar a un líder al que valoran y consideran no lo haga”, afirmó, según NA. Santucho fue asesinado por el Ejército en julio de 1976, meses después del golpe, y sus restos continúan desaparecidos.

“A mí me parece que en democracia tenemos que reivindicar y reconocer las trayectorias militantes de una generación que pagó carísima su opción de vida, su opción política”, sostuvo Arias, aunque aclaró: “Yo igual no estoy reivindicando ese período”.

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Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel le respondió este martes a través de X: “La decana de la UBA de Sociales miente”, escribió, y afirmó que el acto “es un ataque contra la democracia misma”. Al respecto, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, reclamó al rector de la UBA, Ricardo Jorge Gelpi, que impida la actividad, y el vicerrector Emiliano Yacobitti también la rechazó. Además, el fiscal Carlos Stornelli presentó una denuncia por presunta apología del delito y pidió investigar el financiamiento del homenaje, informó también NA.

En ese contexto, el Consejo Directivo que preside Arias fue convocado a una reunión este martes a las 19, un día antes de la sesión del Consejo Superior de la UBA. El acto está previsto para el 10 de diciembre, a las 18, en el patio interno “Indio Solari” de la sede de Santiago del Estero 1029.

JMV