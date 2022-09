A 38 años del Nunca Más: el día en que se "impidió el olvido" de los desaparecidos

Hace 38 años el escritor Ernesto Sabato entregó el Informe Nunca Mas al presidente Raúl Alfonsín. El documento fue el resultado de 280 días de investigación sobre "la suerte" de los detenidos-desaparecidos en manos de las Fuerzas Armadas y su plan sistemático de represión ilegal durante la última dictadura militar (1976-1983).

"La dictadura militar produjo la mayor tragedia de nuestra historia", reza el prólogo del Informe final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Con base en los testimonios de los sobrevivientes y familiares de las víctimas del terrorismo de estado, el informe cuantificó y constató el aparato represivo de al menos 340 centros clandestinos de detención en los que se cometieron crímenes contra la dignidad humana, la base del orden constitucional argentino.

El 20 de septiembre de 1984 la Conadep hizo entrega de más de 7 mil archivos de 50 mil páginas documentales con los testimonios de la desaparición y muerte de miles de personas. Concluyó con una serie de recomendaciones para denunciar a los culpables, convirtiéndose así en una pieza clave en la transición democrática argentina al servir de base probatoria en el posterior juicio a las Juntas Militares. Su aniversario, además, coincide con el renunciamiento del general José de San Martín hace 200 años, un emblema del heroísmo militar del que lejos estuvieron los altos mandos de la dictadura del 76.

"Con tristeza, con dolor, hemos cumplido la misión que nos encomendó en su momento el Presidente Constitucional de la República. Esa labor fue muy ardua porque debimos recomponer un tenebroso rompecabezas, después de muchos años de producidos los hechos, cuando se han borrado deliberadamente todos los rastros, se ha quemado toda documentación y hasta se han demolido edificios", continúa el prólogo del histórico documento.

Los 280 días de la Conadep

Ni vivos ni muertos: desaparecidos. En la incipiente primavera democrática, el presidente Raúl Alfonsín se hizo eco del termómetro social que exigía el esclarecimiento de la situación de los detenidos-desaparecidos. Tan solo cinco días después de haber asumido emitió una serie de decretos, entre ellos el 187, que instruyó la creación de una comisión que se encargaría de la tarea.

Libro Nunca Más.

Juicio a las Juntas Militares: los decretos de Raúl Alfonsín que abrieron el camino a la condena de los dictadores

Así fue como el 22 de diciembre de 1983 comenzaron a reunirse los 16 miembros de la Conadep, presidida por el escritor Ernesto Sabato, en un centro cultural nombrado en honor al héroe militar San Martín, en una casualidad histórica que no pasa desapercibida.

El trabajo se extendió durante casi dos años hasta que el 20 de septiembre de 1984, el presidente de la comisión entregó en manos las conclusiones de lo que después se conocería como Informe Nunca Más. El título, por su parte, tampoco fue elegido al azar, sino que fue Marshall Meyer (miembro de la comisión) quien eligió el tristemente célebre lema que utilizaron los sobrevivientes del Gueto de Varsovia para denunciar las atrocidades del nazismo.

En tanto, la visibilización de los crímenes de la dictadura no cayó bien en buena parte de la sociedad, que sostenía la "teoría de los dos demonios". En ese sentido, los miembros de la comisión insistieron en que su rol no era investigar los "crímenes del terrorismo", tanto de derecha como de izquierda, sino recopilar información sobre los métodos de secuestro, tortura y ejecuciones arbitrarias llevadas a cabo por el Estado argentino en manos de las Fuerzas Armadas. Así, constataron que se trató de un "plan sistemático" de violaciones a los derechos humanos y no de hechos aislados.

Las 9 mil criaturas humanas

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas.

"Abandonar toda esperanza, quienes aquí entráis". La cita de la inscripción que Dante Alighieri encuentra en la puerta del infierno al iniciar su viaje (que lo llevará desde allí al purgatorio y al cielo) narrada en la célebre La Divina Comedia, en el prólogo de Nunca Mas, es otro de los infinitos símbolos del documento, en relación a los crímenes del terrorismo de estado.

Desde el inicio informe de la Conadep resalta el valor de la dignidad humana partiendo los derechos elementales sobre los que se fundó el país y que fueron sistemáticamente violados en los cruentos años de la dictadura: a la vida, a la integridad personal, al proceso debido, a no sufrir condiciones inhumanas de detención, negación de la justicia o ejecución sumaria.

Juicio a las Juntas y la "cascada de justicia": cómo salieron América Latina y España de las dictaduras

En esa línea, en las líneas del Nunca Más se percibe cómo la víctima perdía todos sus derechos al momento de ser secuestrada y privada de comunicación. A pesar de los intentos de deshumanización, esas personas no eran cosas sino que “conservaban atributos de la criatura humana": la sensibilidad para el tormento, la memoria de los seres queridos, la vergüenza de la violación en público.. "Seres no sólo poseídos por esa infinita angustia y ese supremo pavor, sino, y quizás por eso mismo, guardando en algún rincón de su alma alguna descabellada esperanza".

Pese al intento de la dictadura por “borrar” la presencia civil de los argentinos secuestrados, torturados y asesinados en nombre de la Doctrina de Seguridad Nacional (sic), mediante su informe la Conadep enalteció el valor de la persona humana: dejó asentada la figura de los desaparecidos (contaron casi 9 mil pero suponiendo una cifra más alta) en un intento de hacerlos existir y de impulsar el proceso de verdad y justicia que continúa hasta la actualidad.

