Las relaciones bilaterales entre la Argentina y Brasil sumaron más tensión en las últimas horas. El canciller Pablo Quirno cuestionó el proceso electoral brasileño y respaldó las críticas de Javier Milei a Lula da Silva. En respuesta, trascendió que el presidente electo de Brasil analiza dejar sin invitación al mandatario argentino para su ceremonia de asunción, además de que ratifica que mantendrá su embajada en Buenos Aires con un encargado de negocios.

Quirno participó del programa La noche de Mirtha , conducido por Juana Viale en El Trece, y durante la entrevista manifestó su descontento con el desarrollo del proceso electoral brasileño , que culminó con el balotaje del 25 de octubre.

Ante la ausencia de Milei, Brasilia evalúa extender la invitación a otros dirigentes políticos argentinos, apuntaron medios brasileños. Entre los nombres que aparecen como posibles asistentes figuran la senadora Patricia Bullrich y el expresidente Mauricio Macri, quienes reconocieron el resultado electoral de Lula. También podrían participar referentes de la oposición peronista, algunos de los cuales mantuvieron contactos con el oficialismo brasileño durante la campaña electoral. Sin embargo, la lista definitiva de invitados todavía no fue confirmada.

Pablo Quirno | Crédito: Cedoc

Este martes, en el informe de gestión de la Jefatura de Gabinete, el ministro Diego Santilli señaló que la relación con Brasil sigue a nivel de encargado de negocios desde el 6 de agosto, y sobre el ballotage del 25 de octubre apuntó que el Gobierno había “tomado nota” del resultado.

Lula se impuso en los comicios con el 51,7% de los votos válidos frente al 48,2% de su adversario, Flávio Bolsonaro. El resultado fue reconocido por las autoridades electorales brasileñas, aunque el Gobierno argentino mantuvo sus reparaciones sobre el desarrollo del proceso.

El enfrentamiento entre ambos mandatarios tiene antecedentes. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, en diciembre de 2023, las diferencias ideológicas marcaron la relación bilateral. Mientras el presidente argentino mantiene afinidad política con Donald Trump y el sector bolsonarista, Lula representa una de las principales referencias de la izquierda latinoamericana. Los cruces públicos y las descalificaciones personales profundizaron el distanciamiento.

Uno de los episodios más recientes ocurrió en julio de 2026, cuando Milei viajó a Brasil para participar de un encuentro político junto a Flávio Bolsonaro. La visita y sus críticas a Lula provocaron una reacción diplomática de Brasilia, que convocó a consultas a su embajador en Buenos Aires. Ahora, la decisión de no sustituir a Julio Bitelli en sus funciones profundiza la reducción de la representación diplomática brasileña en el país.

Más allá de las diferencias políticas, el conflicto adquiere relevancia por el peso económico de la relación bilateral. Brasil es uno de los principales socios comerciales de la Argentina y ambos países integran el Mercosur. El intercambio comprende sectores estratégicos como la industria automotriz, los combustibles, los productos agroindustriales y las manufacturas. Por el momento, la escalada diplomática no implica una ruptura de los vínculos comerciales.