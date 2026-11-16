Lula se reunió con Sánchez en la Moncloa tras pasar por Turquía y Filipinas

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reunió este lunes, temprano, con el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa. Es la etapa final de un largo viaje, iniciado hace diez días en Antalya (Turquía) para participar de la COP 31 y que luego continuó en Filipinas. El propósito del mandatario brasileño es dar su apoyo a Sánchez, quien enfrentará una elección decisiva en dos semanas.

Este es el primer viaje internacional de Lula luego de su triunfo electoral, que lo llevó a su cuarto mandato, con asunción prevista para el 5 de enero de 2027. Según medios brasileños, la cita entre ambos tuvo en su inicio un carácter restringido, pero luego se amplió con los funcionarios que integran la misión brasileña. Entre ellos está André Janones, el diputado que contribuyó a la victoria presidencial.

Lula se reunió con Pedro Sánchez | Crédito: AFP

Sánchez ha buscado el apoyo público de Lula e incluso ha invitado a Janones a colaborar con su campaña política. En la comitiva se encuentran, además, el asesor especial para Asuntos Internacionales, Celso Amorim, y ministros del gobierno.

En Antalya, Lula mantuvo una reunión bilateral con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Según un comunicado del gobierno brasileño, ambos mandatarios acordaron ampliar el comercio bilateral. El jefe de Estado brasileño destacó su interés en establecer una “asociación más sólida en el área de defensa”.

El sábado, Lula viajó a Manila, en Filipinas, donde se reunió con el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr. El mandatario brasileño argumentó que Brasil y Filipinas tienen un gran potencial en el área de minerales críticos, semiconductores y microelectrónica.

Según Lula, la idea es reunir centros de investigación, universidades y empresas de países de la región. Brasil tiene la segunda mayor reserva mundial de tierras raras. Filipinas, por su parte, cuenta con un parque industrial dedicado al ensamblaje y la producción de chips y componentes electrónicos.

Lula afirmó que Brasil está abierto a la inversión extranjera en esta área, pero agregó que no permitirá la explotación de estos recursos sin que se aporte valor adicional.

EG