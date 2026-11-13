Un informe de casi 500 páginas complicó al entorno de Pedro Sánchez: en RDC analizaron los nuevos hallazgos

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española volvió a poner bajo presión al presidente Pedro Sánchez, esta vez por las comunicaciones de quien fue su chofer durante la campaña interna del Partido Socialista en 2017. Según explicó el periodista Marcelo Molina en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, los investigadores encontraron en los dispositivos electrónicos del exconductor conversaciones con integrantes de una trama de presuntas coimas y con el empresario Víctor de Aldama.

La investigación se desprende de la causa conocida como caso de los barbijos, que involucra al exministro de Transporte José Luis Ábalos y a su entorno. El nuevo documento, de casi 500 páginas, reconstruye contactos, encuentros y supuestas maniobras para direccionar contratos públicos y blanquear dinero. “Es una muestra más de un caso que recién empieza”, resumió Molina.

El mensaje sobre una reunión privada con Sánchez

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue un intercambio entre el exchofer y De Aldama. En los mensajes, el conductor le anticipó al empresario que el presidente viajaría a Córdoba y que tenía previsto mantener un encuentro privado con él. La UCO habría contrastado esa información con los registros de actividades de Sánchez y encontrado que ese día participó de un acto en una guarnición militar.

En una conversación posterior, el exchofer le contó a De Aldama cómo había sido el encuentro. “Con el presidente me fue de lujo”, escribió, según la transcripción difundida por Molina. Luego agregó que habían estado “unos 35 minutos a solas” y que Sánchez incluso le había preguntado por su mujer y hecho comentarios que lo habían sorprendido.

El empresario le preguntó por la reunión y por la situación de Ábalos, que ya había dejado el Ministerio. En ese intercambio, el exchofer sostuvo que el presidente le había dado a entender que lo habían engañado respecto de las maniobras que involucraban al exfuncionario. El encuentro habría ocurrido el 20 de abril de 2023, según la reconstrucción presentada en el programa.

El rol del exchofer en el presunto circuito de coimas

De acuerdo con Molina, la UCO también encontró comunicaciones entre el exconductor, Ábalos y su entonces secretario, además de los intercambios con De Aldama. La investigación apunta a determinar qué participación habría tenido el chofer en el manejo de dinero y en la atención de pedidos de integrantes de ese entorno.

El periodista explicó que el empresario había actuado como intermediario entre compañías y funcionarios para presuntamente acomodar licitaciones a favor de determinadas empresas. Después, según esa hipótesis, las coimas debían ingresar a circuitos que permitieran ocultar su origen. “Una de las personas que blanqueaba las coimas era este señor”, señaló Molina al referirse al exchofer.

“Fotocopias y bolígrafos”, las claves para hablar del dinero

Otro aspecto del informe mencionado en la emisión es el lenguaje que utilizaban los involucrados en sus conversaciones. Según la explicación del periodista, los investigadores detectaron que se referían al dinero en efectivo con expresiones como “fotocopias” y “bolígrafos”.

Molina también describió presuntas gestiones personales del exchofer para atender pedidos de Ábalos y de su entorno, entre ellas la compra de una vivienda para una mujer vinculada al exministro. La investigación, aclaró, se encuentra en sede judicial y la UCO interviene a requerimiento de los jueces.