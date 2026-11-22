El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se mostró indignado con los cuestionamientos de la izquierda brasileña y de su propio partido por el paquete de ajuste fiscal impulsado por su administración, un tema que está provocando divisiones en el gobierno.

El proyecto de contención del gasto, que contempla un ahorro de unos 10.000 millones de dólares para el ejercicio de 2027, ya recibió el visto bueno del Senado la semana pasada y espera su tratamiento definitivo en la Cámara de Diputados el próximo lunes. Es vital para el mandatario, que pretende reducir el déficit del gigante sudamericano.

Sin embargo, el trámite legislativo despertó tensiones dentro de la propia coalición oficialista, donde diputados del Partido de los Trabajadores (PT) y otras fuerzas progresistas cuestionan la falta de consulta previa y advierten sobre el riesgo de desmovilizar a la base electoral que respaldó a Lula en la segunda vuelta frente a Flávio Bolsonaro.

Frente a estas críticas, Lula sostuvo que los sectores de izquierda actuaron con precipitación y juzgaron la propuesta de manera injusta, asegurando que no están previstos recortes en el gasto social.

“En lugar de recortar fondos de educación y sanidad, se los estamos quitando a los ricos; 15.000 millones de reales y otros 18.000 millones de compensación por créditos fiscales. Esto significa que, cuando uno se apresura a juzgar, puede condenar a la persona equivocada”, expresó el jefe de Estado.

Visiblemente molesto por las críticas del ála izquierda del PT, Lula sostuvo: “Lo que me entristece es que hicimos cosas importantes y mis colegas se preocuparon por lo que no íbamos a hacer; recortes en la financiación de educación y sanidad, que no se producirán”.

En el mismo tono, el mandatario respaldó enfáticamente al ministro de Planificación, Bruno Moretti, quien ha sido objeto de críticas por parte de legisladores progresistas ya que él lleva adelante los ajustes. Lula calificó a Moretti como uno de los economistas más serios y capacitados del país en materia presupuestaria, y sostuvo que el ministro “jamás propondría recortar ni un solo centavo a los pobres”.

Por otro lado, el presidente dirigió severos cuestionamientos hacia los operadores del mercado financiero, a quienes acusó de carecer de sensibilidad social y de buscar únicamente el lucro personal bajo el discurso de la responsabilidad fiscal.

“Lo que no puedo aceptar es que este grupo de yuppies de Faria Lima (el principal centro financiero y de negocios de San Pablo) cuestionen constantemente la seriedad del gobierno, como si les preocupara el ajuste fiscal, porque no les preocupan los pobres”, enfatizó Lula.