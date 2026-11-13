Los autos chinos desplazan a la producción Mercosur y golpean la industria nacional como al comercio bilateral con Brasil

El crecimiento de los autos chinos en la región comienza a encender algunas alarmas en el comercio bilateral entre Argentina y Brasil. Esta dinámica provoca una caída en las ventas de autos de producción regional en ambos mercados.

"En octubre, el sector automotor volvió a ser el principal responsable de la baja de las importaciones desde Brasil, con caídas interanuales en sus cuatro principales rubros. La mayor incidencia negativa correspondió a los vehículos automóviles de pasajeros, cuyas compras totalizaron US$ 225 millones, un 27,9% por debajo de octubre de 2025 (US$ 87,3 millones menos)", señaló Abeceb.

Esta merma se da en un mercado interno que sigue en retroceso. Los patentamientos de 0 km acumulan una contracción de 12,8% en el año. A su vez, los vehículos importados explicaron el 68% de las unidades patentadas, con una presencia creciente de otros orígenes, principalmente de China, que compiten con la oferta brasileña. Un ejemplo es BYD, que pasó de 124 unidades en octubre de 2025 a 1.377 en el décimo mes de este año.

“Los cambios en las preferencias del consumidor se deben a una mayor oferta de modelos, con nuevas tecnologías y motorizaciones que aún no están disponibles entre los modelos nacionales. Además, el cupo de importación derivado de la aplicación del Decreto 49/25 generó una oferta de modelos importados a bajo precio que pronunció los desafíos de la industria”, explicó a PERFIL Andrés Civetta, economista y especialista en Movilidad de Abeceb.

La penetración de los modelos chinos en Brasil afectó las ventas de autos nacionales hacia el país vecino que tuvo un repunte en su mercado, donde los patentamientos de autos y comerciales livianos crecieron 2,5% interanual en octubre y acumulan un alza de 17,3% en el año. “Los envíos de vehículos para transporte de mercancías y usos especiales sumaron US$ 279,3 millones, con una caída interanual de 22,2% (US$ 79,5 millones menos). El retroceso de este segmento, liderado por las pick ups medianas de fabricación argentina, contrasta con el dinamismo del mercado brasileño”, apuntó el informe de la consultora que dirige Dante Sica.

Y agregó: “Las colocaciones de vehículos de pasajeros en Brasil bajaron 17,9% hasta US$ 153,4 millones (US$ 33,5 millones menos), en un segmento que sigue enfrentando la competencia de la producción local brasileña y de los modelos de origen chino”.

“Hacia adelante esperamos una profundización de la especialización argentina en la fabricación y exportación de modelos comerciales livianos, donde nuestro país mantiene una posición dominante en la región. El comercio bilateral con Brasil se mantendrá relativamente estable a pesar de haber perdido la primer posición como exportador al mercado brasilero frente a China”, agregó Civetta en diálogo con este medio.

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El golpe en la industria local

De acuerdo a datos de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), en el acumulado de enero a octubre, la producción totalizó 360.444 unidades. Esto representó un 15,5% por debajo del volumen alcanzado en igual período del año anterior.

Esto se debe a menores ventas en el mercado interno donde el share de nacionales se contrajo hasta el 32%, cuando en 2024 alcanzó el 56%. A su vez, los vehículos importados explicaron el 68% de las unidades patentadas. Es decir, casi 3 de cada 10 son de fabricación local.

“Los resultados reflejan un escenario de reacomodamiento de la actividad, en el que convergen la dinámica del mercado doméstico, las condiciones de competitividad de la producción y la evolución del comercio exterior. En este contexto, resulta fundamental continuar trabajando en la mejora continua de la competitividad y la apertura o mejora de acceso a los mercados externos”, destacó Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA.