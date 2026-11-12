El Gobierno quiere acelerar el acuerdo con EEUU, pero China complica las negociaciones

El Gobierno acelera los tiempos para enviar al Congreso el proyecto del acuerdo comercial con Estados Unidos, antes de que termine el año. Uno de los puntos más sensibles será qué pasará con los aranceles al acero y al aluminio, que habían quedado, inicialmente, por fuera del entendimiento y con una barrera del 50%. Pero cualquier negociación para incluirlos estará condicionada a las decisiones de la política del gobierno de Javier Milei con China y a qué grado de protección industrial se comprometa.

El objetivo máximo de las empresas siderúrgicas nacionales es que el acero y el aluminio ingresen al mercado norteamericano con un arancel por debajo del umbral que el gobierno de Donald Trump aplicó para todo el mundo. La cifra puede ser “cualquiera”: una que permita competir con algún tipo de protección en un contexto en el que la potencia asiática sigue avanzando, mientras Argentina mantiene una visión aperturista de la economía, casi irrestricta, señaló a PERFIL un alto ejecutivo del sector.

Hasta ahora, el Gobierno mantiene cierta ambigüedad en las conversaciones sobre la iniciativa que la gestión tiene en vistas de redacción; por ahora no incluye modificaciones. Luego de que el canciller Pablo Quirno firmara una serie de acuerdos que le quitan el riesgo a trabarse en la Justicia norteamericana, por el freno que le puso la Corte a Trump por la catarata de aranceles, busca esta vez no tener un revés político.

La trazabilidad y la triangulación china

Aún así, la Casa Blanca mira con lupa la trazabilidad de los productos, y aunque hay dirigentes con vínculos en EE.UU. que resaltan que el alineamiento con Trump es aún un activo, pese al resultado electoral favorable para los demócratas y dudas sobre un debilitamiento político de su figura, la potencia occidental mira la triangulación. Tal como sucede con el financiamiento de recursos estratégicos - minerales o energía, en el que la política del norte es no apoyar proyectos - no es sólo el “made in China”, sino si en la fundición o en alguna parte del proceso industrial hubo intervención del país de Xi Xinping.

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Es una de las discusiones del Alacero Summit 2026, que se está realizando en México, y que tiene a empresas argentinas como protagonistas y con fuerte poder de influencia. Retrata un informe que realizó la entidad que agrupa a los gigantes siderúrgicos a nivel regional y que le da marco al mensaje que quieren enviar las compañías. El criterio compartido pasa por impedir "que el acero originario de terceros países adquiera un nuevo origen mediante operaciones menores de reprocesamiento en un país intermedio".

El texto señala que el problema estructural para Argentina es que, mientras el mundo endurece controles para evitar "la relocalización de parte de la capacidad productiva china hacia países vecinos, en particular dentro de la ASEAN", la Casa Rosada desmantela sus herramientas aduaneras, convirtiendo al país en un colador para la triangulación. El estudio refleja la visión de una organización en la que participan ArcelorMittal - Acindar y el Grupo Techint, del magnate Paolo Rocca.

Fin de medidas antidumping y desregulación aduanera

Según los registros de la Secretaría de Comercio, este año hubo varias medidas antidumping que el Gobierno simplemente dejó vencer. Por ejemplo, a través de la Resolución 172/2026, el Ejecutivo levantó (sin mantener vigente) la protección antidumping del 28% ad valorem que pesaba sobre las importaciones de aluminio desde 2020, desestimando el pedido de continuidad de la firma Aluar. También abrió un examen de revisión de la medida vigente desde 2015 para fittings de acero, suspendiendo temporalmente la aplicación de la traba (que imponía un valor mínimo FOB) mientras dure el proceso de investigación, aún cuando existen riesgos de competencia desleal.

El documento sectorial también detalló que, ante los cierres de los mercados del Norte, las exportaciones de acero chino a América Latina "crecieron 90,6% entre 2020 y 2024". Frente a este desvío masivo, impulsado por una política de Estado donde "los subsidios al acero en China se duplicaron de los USD 8.000 a los USD 16.000 millones", la Argentina optó por el repliegue.

El impacto del RIGI y el contraste con México y Brasil

El informe califica directamente a la Argentina como el "contrapunto regional". Mientras las potencias económicas protagonizan una "migración progresiva desde los instrumentos de frontera hacia las medidas detrás de frontera" (como el financiamiento condicionado y las preferencias en compras públicas), la política de Milei profundizó la desregulación irrestricta. El texto empresario es tajante al señalar que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) "ofrece beneficios a las grandes inversiones sin imponer requisitos robustos de contenido local ni de compra a proveedores nacionales".

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Para los enviados de Estados Unidos, esta asimetría regulatoria es la principal señal de alarma. El RIGI atrae dólares para minería o energía, pero al omitir el "compre nacional", deja la puerta abierta para que los megaproyectos se levanten con acero chino a precio de dumping.

Alacero resaltó en el relevamiento que México "encabeza la respuesta latinoamericana", tras elevar el "contenido nacional al 65% en licitaciones públicas" y blindar sus aduanas con licencias de verificación de origen. Brasil, en tanto, avanzó con medidas de defensa comercial y "cuotas arancelarias (cota-tarifa)" que penalizan con un 25% a las importaciones que superan los umbrales históricos. Ambos leen el manual de época e imitan: Build America, Buy America. Argentina, por el contrario, "ha adoptado en los últimos años una orientación más liberal", bajando aranceles para abaratar costos de corto plazo.