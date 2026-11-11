Brasil endurece las importaciones de neumáticos chinos y Lula eleva los aranceles al 30% ante la crisis industrial

El Gobierno de Brasil, encabezado por Luiz Inácio Lula da Silva, aumentó del 25% al 30% los aranceles para importar neumáticos de automóviles, en una medida que busca contener el avance de los productos extranjeros, especialmente los provenientes de China, y proteger a la industria nacional.

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La decisión fue oficializada mediante una resolución del Comité de Gestión Ejecutiva (Gecex), publicada en el Diário Oficial da União (DOU) de Brasil, y tendrá una vigencia de 12 meses, hasta el 9 de noviembre de 2027. La modificación se produce después de que las importaciones de neumáticos crecieran un 58,3% entre enero y agosto de 2026, mientras que las ventas de los fabricantes brasileños al mercado de reposición cayeron un 13,3%.

La nueva disposición representa un incremento de cinco puntos porcentuales en el impuesto de importación y profundiza una política arancelaria que comenzó a modificarse en octubre de 2024. Hasta entonces, la alícuota habitual para los neumáticos de automóviles era del 16%, pero el Gobierno la elevó temporalmente al 25%, una medida que inicialmente debía finalizar en octubre de 2025 y que posteriormente fue prorrogada hasta octubre de 2026.

La resolución también introduce modificaciones en la normativa que regula las excepciones temporales al Arancel Externo Común (AEC) del Mercosur. En particular, incorpora el Anexo XI, denominado Letec+, a la Resolución Gecex 272/2021, con el objetivo de permitir ajustes arancelarios excepcionales frente a un "nuevo contexto internacional", según establece la disposición oficial.

China concentra el 81% de las importaciones de neumáticos de Brasil

La decisión del Gobierno brasileño llega después de una fuerte expansión de los neumáticos importados, que modificó la participación de los fabricantes locales en el mercado. Según un informe de la Asociación Nacional de la Industria de Neumáticos (ANIP), elaborado con datos de ComexStat, entre enero y agosto de 2026 ingresaron al país 34,2 millones de neumáticos importados, frente a los 21,6 millones registrados durante el mismo período del año anterior.

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El crecimiento de las importaciones tuvo como principal protagonista a China, que concentró el 81% de los neumáticos de pasajeros ingresados a Brasil durante los primeros ocho meses del año. En total, las compras de productos chinos alcanzaron aproximadamente 21,8 millones de unidades, lo que representó un incremento interanual del 49%. En el segmento de neumáticos de carga, las importaciones provenientes de ese país llegaron a 2,64 millones de unidades, un 78% más que en 2025.

Este avance también se refleja en la composición del mercado de reposición, donde siete de cada diez neumáticos vendidos son importados, mientras que los fabricantes instalados en Brasil representan apenas el 30%. La situación contrasta con la registrada en 2019, cuando la industria nacional concentraba el 66% de las ventas y los productos extranjeros tenían una participación del 34%.

El presidente de ANIP, Rodrigo Navarro, advirtió sobre las consecuencias que esta tendencia podría tener para el sector. "Estamos presenciando la destrucción de la industria nacional de neumáticos y esto tendrá graves consecuencias para el país", sostuvo el dirigente, quien también alertó sobre el riesgo de perder empleos, inversiones y capacidad productiva frente al crecimiento de las importaciones.

La industria brasileña pidió aranceles del 35% para proteger la producción

Antes de la decisión oficial, ANIP había solicitado al Gobierno elevar los aranceles de importación del 25% al 35%, una propuesta presentada en mayo ante el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios (MDIC). El reclamo contó con el respaldo de más de 40 entidades de la cadena productiva, aunque el Ejecutivo finalmente estableció una alícuota cinco puntos porcentuales inferior a la solicitada.

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La preocupación de los fabricantes también alcanza al segmento de neumáticos de carga, donde las importaciones aumentaron un 116,2% entre enero y agosto, mientras que las ventas nacionales al mercado de reposición retrocedieron un 9,8%.

Como consecuencia, los productos importados representan el 72% de ese segmento. En el caso de los neumáticos para pasajeros y vehículos comerciales ligeros, la participación extranjera llegó al 69%, acompañada por una caída del 14,1% en las ventas de los productores locales.

La pérdida de participación de la industria brasileña pone bajo presión una estructura productiva que reúne 19 fábricas distribuidas en siete estados, con 35.000 empleos directos y más de 500.000 indirectos. La actividad también involucra a proveedores de caucho, acero, textiles y productos químicos, por lo que una reducción sostenida de la fabricación nacional podría afectar a otras ramas industriales.

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Además del incremento arancelario, ANIP reclamó establecer precios de referencia para los neumáticos importados y reforzar los controles sobre las obligaciones ambientales de los importadores. "No abogamos por cerrar el mercado brasileño ni prevenir las importaciones. Lo que queremos son condiciones de competencia equilibradas", afirmó Navarro. Con la nueva alícuota del 30%, el Gobierno de Lula adoptó una parte del reclamo industrial, aunque por debajo del nivel de protección solicitado por los fabricantes brasileños.

GZ