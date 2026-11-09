Lula cuenta con apenas 124 de los 513 diputados: en RDC analizaron el desafío del presidente para conseguir apoyo en Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva deberá afrontar un escenario parlamentario adverso en Brasil y negociar con partidos de derecha para conseguir respaldo a sus iniciativas. La coalición que puede considerar más cercana reúne apenas 124 de los 513 diputados, una representación insuficiente para aprobar proyectos sin acuerdos con otros bloques.

En diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, la periodista Eleonora Gosman explicó que el presidente decidió modificar su estrategia y dejar de negociar individualmente con legisladores para tratar directamente con las conducciones partidarias. El desafío, advirtió, será conseguir apoyos que no solo sean numerosos, sino también sostenidos cuando se discutan las políticas centrales de su gobierno.

Lula cambia la estrategia y negociará con las cúpulas partidarias

“Ahora decidió negociar con los partidos directamente, con la cúpula de los partidos. ¿Por qué? Porque obviamente abarca mucho más”, explicó Gosman. La periodista señaló que el mandatario deberá buscar acuerdos con fuerzas que no integran su núcleo de aliados, en un Congreso donde ganaron bancas sectores de la extrema derecha y el control sigue en manos del Centrão, una articulación de partidos de derecha y centroderecha.

La negociación tendrá un componente concreto: el reparto de espacios de poder. “¿Qué le da a cambio? Obviamente le va a dar a cambio, como ha hecho hasta ahora, ministerios y direcciones de empresas”, indicó la corresponsal, que mencionó entre ellas al Banco do Brasil, la Caixa Econômica Federal y Petrobras.

Gosman detalló algunos de los bloques con los que Lula deberá conversar. Entre ellos mencionó a União Brasil y el Partido Popular, que reúnen 87 parlamentarios, además del Partido Social Democrático, con 43, y Republicanos, con 41. Este último es el espacio al que pertenece el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, quien se proclamó candidato presidencial de la derecha.

La comparación con el impeachment de Dilma Rousseff

Uno de los aspectos que más llamó la atención de Gosman fue la aparición de advertencias sobre un posible nuevo proceso de destitución presidencial. La periodista contó que algunas personalidades interpretaron el discurso de Lula del domingo como el inicio de una dinámica similar a la que desembocó en el impeachment de Dilma Rousseff, iniciado en 2015 y concretado en 2016.

“Me dejó estática que digan esto porque es como que apuntan, en cierto modo, que con ese Congreso favorable a la derecha puedan hacerle el impeachment a Lula”, sostuvo. La comparación remite al antecedente de Dilma, cuyo vicepresidente, Michel Temer, pertenecía al Movimiento Democrático Brasileño (MDB), una fuerza que promovió el proceso que terminó con su salida del poder.

Gosman también recordó que el MDB conserva un peso político relevante y que su comportamiento será parte de las negociaciones que deberá encarar el actual presidente. El bloque, señaló, tiene un antecedente decisivo en la crisis institucional que atravesó Brasil hace una década.

El desafío de conseguir apoyos fieles para las políticas sociales

Más allá de sumar legisladores para cada votación, Lula necesitará garantizar que sus aliados acompañen las iniciativas prioritarias. “El apoyo que va a necesitar Lula de afuera es muy grande”, advirtió Gosman, quien remarcó que ese respaldo debe tener un grado de fidelidad para evitar que los acuerdos se desarmen cuando se discutan medidas sensibles.

La periodista señaló que el principal desafío estará en sostener las propuestas vinculadas con las políticas sociales, uno de los ejes que el presidente buscará defender en el nuevo período legislativo. Por eso, la negociación no se limitará a conseguir mayorías circunstanciales, sino que requerirá compromisos políticos más estables.

En paralelo, Lula postergó la definición de sus colaboradores y ministros. Según explicó Gosman, primero cumplirá con sus compromisos internacionales en Turquía y luego participará de la reunión del G20 en Estados Unidos, antes de avanzar con las decisiones sobre su equipo de gobierno.