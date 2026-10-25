Del “Lula ladrón” al mutismo: el Gobierno nacional no habla de la victoria del PT en Brasil

El silencio del presidente Javier Milei tras la victoria de Lula da Silva en la segunda vuelta brasileña es llamativo. Hasta el cierre de esta nota, ni el jefe de Estado, ni la Cancillería que conduce Pablo Quirno, ni las figuras de peso del Gabinete se habían pronunciado sobre el resultado. Ese balotaje deposita al líder del PT en un nuevo mandato al frente de la principal economía de América Latina.

Lula había quedado segundo en la primera vuelta frente a Flávio Bolsonaro. Pero en las últimas semanas varios sondeos lo mostraban recortando la diferencia. En la propia Casa Rosada, según pudo saber PERFIL, días antes del balotaje ya reconocían que el octogenario mandatario venía mejorando sus números.

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Santiago Caputo, la única palabra oficialista

Quien sí habló fue Santiago Caputo. El asesor presidencial monitorea la conversación pública y juega fuerte en redes. Escribió en X que los mismos que alertaban sobre las derrotas de los oficialismos ahora dirán “que se acabó la ola azul”. También cargó contra los “opinólogos”, a quienes acusó de arriesgar pronósticos basados en sus propios sesgos. Y remató: “Acá el único que puede ver el futuro soy yo, talento heredado de mi difunto abuelo. Tranquilos, porque todo marcha acorde al plan”.

Agustín Romo, un personaje del ecosistema del asesor, apuntó contra la oposición local: “Como el peronismo no puede festejar victorias propias, ahora se hacen los chicaneros festejando victorias ajenas”.

El silencio contrasta con la virulencia de los últimos días, cuando el Presidente Milei no ahorró insultos y descalificaciones contra el mandatario brasileño. En sus historias de Instagram, Milei compartió una placa con la leyenda “Lula ladrón y mentiroso”. También subió una imagen generada con inteligencia artificial junto a Flávio Bolsonaro, con una frase que se le atribuye: “Confío en que Brasil podrá volver a ponerse de pie; eso es lo que Bolsonaro representa”.

El "talismán Milei", en duda

Sin postura oficial, lo que queda dañado es el "aura" que el propio Milei intentó construir como una suerte de talismán electoral. Con ese instrumento buscó posicionarse en la región como la figura que daba el espaldarazo a los candidatos que terminaban imponiéndose.

Brasil parecía confirmarlo. Cuando Milei viajó a San Pablo para respaldar a Flávio Bolsonaro, el hijo del expresidente estaba muy atrás en los sondeos. En esa visita el Presidente insultó a Lula, y la relación diplomática se degradó al punto de que Brasilia llamó a consultas a su embajador. Después, el candidato del PL empezó a escalar y terminó imponiéndose en la primera vuelta. El balotaje, sin embargo, cortó la racha y dejó al libertario sin la foto que esperaba.

Festejos en voz baja

Nada de eso inhibe que en algunos despachos oficialistas se celebre. La lectura es que Milei sigue siendo el principal referente de la derecha regional. Ese estatus lo diferencia del resto de los líderes latinoamericanos en su relación con Washington y, puntualmente, con la administración de Donald Trump.

En esa línea se expresó el economista Federico Domínguez, quien sostuvo que Milei sigue siendo el referente regional. La idea fue compartida por Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias.

Mientras el Gobierno hace silencio, los mercados empiezan a hacer ruido y las acciones brasileñas se mueven tras el resultado. Para la Casa Rosada, el desafío será recomponer el vínculo con su principal socio comercial sin resignar el lugar que Milei eligió ocupar en el tablero regional.

cp