Lula da Silva se impuso en el balotaje de este domingo 25 de octubre frente a Flávio Bolsonaro. Lo felicitó la expresidenta argentina Cristina Kirchner, quien tuiteó: "Felicitaciones... primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla".

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