domingo 25 de octubre de 2026
INTERNACIONAL
Elecciones en Brasil

Las reacciones de la política argentina al triunfo histórico de Lula: de Cristina Kirchner a Juan Grabois

Con una diferencia de 3 puntos, fue la primera vez en la historia del país que se cambio el resultado de una elección en segunda vuelta.

Lula da Silva visitó a Cristina Kirchner en su departamento donde cumple prisión domiciliaria
Lula da Silva visitó a Cristina Kirchner en su departamento donde cumple prisión domiciliaria | X (@CFKArgentina)

Lula da Silva se impuso en el balotaje de este domingo 25 de octubre frente a Flávio Bolsonaro. Lo felicitó la expresidenta argentina Cristina Kirchner, quien tuiteó: "Felicitaciones... primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla".

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