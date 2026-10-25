Este sábado, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el diputado nacional y dirigente social Juan Grabois encabezaron el cierre del Foro hacia un nuevo Plan de Desarrollo Humano Integral. El encuentro se realizó en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Durante el evento, presentado por Ofelia Fernández, el dirigente de Argentina Humana le entregó a Kicillof el libro "Perspectivas estratégicas" y expresó: "Con Axel estamos construyendo un camino, donde hay condicionalidades, y yo creo que va a ser fácil, nos vamos a poner de acuerdo".

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"No hay un frente político que podamos construir con otros actores si no podemos suturar primero las heridas del peronismo. Raíces históricas e imaginación política son parte de un mismo proceso", añadió luego el diputado nacional tras entregarle a Kicillof el libro de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral que reúne propuestas programáticas.

Desde su lugar, el gobernador de la provincia de Buenos Aires reivindicó la iniciativa del Foro y agregó: "Hay que terminar con la ultraderecha en la Argentina, con este experimento. La convocatoria es construir esta alternativa. Hay un acierto en el desarrollo humano integral, el foco es la gente".

"El desarrollo es generar condiciones, requiere industrialización y posicionamiento geopolítico, para la felicidad del pueblo. La clave está en que necesitamos distribuir para crecer. Creo que esa perspectiva de desarrollo humano integral debe ser federal y profundamente soberana", amplió.

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"Los políticos nos hemos enfocado en entender a Milei, de lo que se trata es de ganarle. Las nuevas canciones no va a venir a cantarlas un cantautor internacional, las va a escribir el pueblo, están en este libro, es un proyecto", insistió el mandatario provincial.

En este contexto, Ofelia Fernández reflexionó: "No podemos haber venido a este mundo a defender ministerios. ¿A qué debería sonar una nueva canción? Si no logramos entusiasmarnos, cómo vamos a entusiasmar a un vecino. ¿Que se rompan esas reglas no puede ser una oportunidad para la Argentina? Ese derrumbe podría significar algo bueno. A esa misma velocidad construir. Que el futuro no sea algo abstracto, sino ideas claras".

Durante la jornada se llevaron adelante 19 mesas temáticas en simultáneo para abordar los principales desafíos del país y así debatir junto a diversos sectores sociales y políticos propuestas de mejora que se integren en un programa alternativo al modelo libertario en las próximas elecciones.

AS / EM