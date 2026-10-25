La victoria de Lula desencadenó una ola de memes: los videos y las fotos más virales

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, con casi 81 años, fue reelegido este domingo para su cuarto mandato, al derrotar contra todo pronóstico a su rival conservador Flávio Bolsonaro en segunda vuelta. Apenas se conocieron los resultados, las redes sociales se transformaron en el epicentro del debate público, donde miles de usuarios insertaron memes en formato video e imágenes.

Con el triunfo de Lula, Brasil se desvió del giro a la derecha que han dado países como Argentina, Chile o Colombia, todos respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump. De esta forma, se mantiene como uno los pocos bastiones progresistas en la región.

Se impuso con el 51,7% de los votos frente al 48,2% para el senador de derecha. Ningún candidato que había perdido perdido la primera vuelta había conseguido imponerse en la segunda, desde la primera elección directa en 1989 tras la dictadura en Brasil.

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De esta forma, será unos de los presidente más longevos del mundo, ya que culminará su mandato en 2030 con 85 años y habrá acumulado así 16 años en la presidencia, tras un primer período en el poder de 2003 a 2010.

BGD