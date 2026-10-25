Lula, reelecto presidente de Brasil por cuarta vez: "Esta elección mostró que Brasil no es el patio trasero de nadie"

Luiz Inácio "Lula" Da Silva, que acaba de ser reelecto presidente de Brasil por cuarta vez, celebra su histórica remontada en el búnker del Partido de los Trabajadores, en São Paulo. "Ganamos esta parada con todo el pueblo brasileño", dijo Lula.



"Esta elección mostró que Brasil no es el patio trasero de nadie", dijo Lula en uno de los tramos centrales de su discurso, que duró media hora. Así, hizo referencia a la injerencia de Estados Unidos en la campaña: "Tuivmos que vencer la intromisión de afuera". Y citó una frase del músico Chico Buarque, al que llamó su cantante favorito: "A Chico Buarque le gusta mi gobierno porque no habla fuerte con Bolivia y bajito con Estados Unidos".

También se refirió a la importancia de regular las grandes plataformas digitales, en alusión al conflicto con la empresa Meta, a la que el PT acusó de censurar s su propaganda política. "No es posible que no tengamos conciencia que un crimen digital tiene q ser tratado igal que en la vida real", aseveró, y agregó: "No podemos tener empresas monstruosas que ganan millones y no dejan un centavo en este país intentando direccionar los resultados electorales de Brasil"

Lula Da Silva, del Sertão a presidente de Brasil

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Vamos a dejar de ser un país periférico, vamos a ser un país central", prometió, y aseguró que los datacenters localizados en Brasil deberán dar dividendos al pueblo brasileño. En materia de tecnología, afirmó: "No quiero depender de la inteligencia artificial de Estados Unidos, quiero inteligencia artificial brasileña".

El presidente aseguró que no fue él quien ganó la elección, ni su vicepresidente, Geraldo Alckmin. "Fue el nacionalismo, la democracia, y el futuro que ustedes eligieron", dijo, y destacó: "Es la primera vez en Brasil que se da vuelta una elección. Yo nunca gané una elección en el primer turno pero nunca perdí una en el segundo".

Orgulloso, el presidente señaló: "Dudo que Rusia, China y Estados Unidos tengan un domingo de democracia como este".

Lula frente a los Bolsonaro: "Esta elección fue una derrota del negacionismo"

El presidente reelecto dedicó parte de su discurso a aludir a su contendiente, Flávio Bolsonaro, que había ganado en primera vuelta. "Esta elección fue una derrota del negacionismo", dijo.

Destacó: "Me reúno todos los años con los princpales presidentes del mundo. Nunca pensé que me iba a ver frente a frente con el representante genuino de los milicias de este país". Así, aludió a Bolsonaro vinculándolo con los grupos paramilitares y paraestatales de derecha. "Nunca imaginé que una persona podía menitr con tanta desfachatez, como si no tuviera dentro suyo una reserva de humanidad", enfatizó.

Los medios brasileños hablan de "batacazo" y "remontada épica". "Soy bueno en el mata-mata", había dicho.

A los 80 años, Lula, un obrero metalúrgico que no pudo terminar la escuela primaria, llega por cuarta vez al sillón presidencial del Palacio de Planalto, en su séptima contienda presidencial.

Noticia en desarrollo