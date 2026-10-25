Elecciones en Brasil, EN VIVO: terminó la votación en la Embajada de Brasil en Argentina y esperan los resultados

La elección presidencial de Brasil entra en una instancia decisiva este domingo, con el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), como protagonistas de un balotaje que definirá quién gobernará la principal economía de América Latina durante los próximos cuatro años.

A partir del cierre de los comicios, previsto para las 17, hora de Brasilia, comenzarán a difundirse los resultados oficiales a medida que avance el escrutinio de las urnas electrónicas.

Seguí el minuto a minuto de las elecciones en Brasil en Perfilcom:

17.56 | Lula se impuso en la votación de la Embajada de Brasil en Argentina

En la Embajada de Brasil en Buenos Aires ya terminó el recuento de votos y se publicaron los resultados de los brasileños que sufragaron en la Argentina.

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17.50 | Frenaron el escrutinio tras extender la votación hasta las 19

17.25 | El Supremo Tribunal de Brasil extendió la votación hasta las 19 en todo el país

En medio de los reclamos por las dificultades para llegar a los centros de votación, el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Cristiano Zanin, ordenó extender dos horas el horario de votación del balotaje presidencial.

Según los planteos de ambos sectores, los problemas con el transporte público, las inundaciones y los cortes de rutas dificultaron el traslado de los electores en distintas ciudades.

A esto se sumó que Lula denunció la reducción de colectivos en San Pablo y Salvador, mientras que el equipo de Bolsonaro pidió más tiempo para votar en Jundiaí, Itapevi, Americana, Santa Bárbara d'Oeste, Itapetininga, Botucatu, Apiaí, Ribeira e Iporanga, en el estado de San Pablo; Curitiba y Guaratuba, en Paraná; y Tijucas, Videira, Trombudo Central, Joaçaba y Águas de Chapecó, en Santa Catarina, por las lluvias, las inundaciones y los cortes de rutas.

“Nadie puede renunciar a su derecho al voto porque algún empresario sin escrúpulos o algún alcalde corrupto haya intentado impedirlo”, sostuvo Lula.

Por su parte, los abogados de Bolsonaro argumentaron: “Del otro lado de la balanza está el elector que, ante una calle inundada, tendría que elegir entre su propia seguridad y el voto”.

17.21 | Lula arrancó al frente en los primeros resultados del balotaje en Brasil

Los primeros datos oficiales del balotaje en Brasil ubicaron a Luiz Inácio Lula da Silva por delante de Flávio Bolsonaro, con el 57,66% de los votos frente al 42,34% de su rival. Apenas se escrutó el 0,25% de las secciones electorales.

17.20 | La campaña de Lula exige la detención del alcalde bolsonarista Ricardo Nunes por la retención de colectivos

La presentación será ante el Tribunal Regional Electoral de San Pablo (TRE-SP), a raíz de las denuncias por la retención de cerca del 29% de la flota de colectivos en los garajes durante la jornada electoral, pese a una orden judicial del sábado que exigía mantener todos los vehículos en circulación.

Así lo confirmó el ministro jefe de la Secretaría General de la Presidencia, Guilherme Boulos, quien acusó a las autoridades municipales de obstaculizar el traslado de los votantes.

Boulos también vinculó la denuncia con un episodio ocurrido en Salvador. Aseguró que la campaña recibió reportes de prácticas similares en zonas periféricas de Maceió y otras ciudades: “Nuestra campaña ha recibido informes de prácticas similares en la periferia de Maceió y en otras ciudades. ¡Vamos con todo contra estos canallas!”, agregó.

17.11 | Trump aseguró que su Gobierno sigue "de cerca" la definición presidencial en Brasil

El presidente de Estados Unidos, antes de retirarse de la Casa Blanca, fue consultado por la prensa sobre los comicios brasileños y esquivó dar una señal de apoyo a alguno de los dos postulantes. “No quiero entrar en ese tema, pero lo estamos siguiendo de cerca”, respondió.

Sin embargo, en la primera vuelta, había destacado su importancia para la región: “Brasil es un país muy importante, un gran país, la gente de Brasil es fantástica, son unas elecciones muy importantes”, había afirmado.

Trump sostuvo que la contienda sería ajustada y calificó el resultado como una “victoria muy importante”. “Creo que las elecciones van a estar muy reñidas. Creo que en Brasil la contienda será muy ajustada”, señaló.

17.00 | El TSE estimó que los primeros resultados oficiales se conocerán a partir de las 20.30

El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, el ministro Kassio Nunes Marques, estimó que las primeras tendencias firmes del balotaje comenzarán a conocerse entre las 20.30 y las 21, hora local. A la salida de la votación en Brasilia, expresó su expectativa de que la jornada transcurra en paz.

Según el ministro, el tribunal se movilizó en todo el país para garantizar “la libre y espontánea expresión de la voluntad del electorado” y mantener “el mismo clima de tranquilidad y respeto que se vivió en la primera vuelta”.