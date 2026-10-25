Está por comenzar una de las elecciones que puede definir el rumbo de América Latina: a qué hora abren los comicios en Brasil

Brasil se prepara para una elección decisiva para su futuro político y para el equilibrio de fuerzas en América Latina. Los centros de votación abrirán este domingo 25 de octubre a las 8 y funcionarán hasta las 17, según el horario establecido por la autoridad electoral. Cerca de 158 millones de ciudadanos están habilitados para participar de la segunda vuelta presidencial.

La disputa enfrenta a Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, los dos candidatos más votados en la primera vuelta. Como ninguno superó el 50% de los votos válidos, el proceso electoral se define en un balotaje que determinará quién ocupará la presidencia y la vicepresidencia durante los próximos cuatro años.

El resultado tendrá repercusiones que exceden las fronteras brasileñas. Por el peso político y económico de Brasil en la región, el desenlace puede influir en la relación con los gobiernos latinoamericanos y en la orientación de su política exterior.

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Cómo funciona la votación en Brasil

Brasil utiliza un sistema de voto electrónico. En los centros de votación, las autoridades de mesa verifican la identidad de cada elector y autorizan su participación. En algunos establecimientos, el procedimiento incluye la identificación mediante datos biométricos.

Una vez validada su identidad, el votante utiliza una urna electrónica para registrar su elección mediante un número correspondiente al candidato. El sistema permite procesar los sufragios y avanzar con el recuento una vez que cierran los centros de votación.

El mapa electoral de Brasil: las diferencias regionales que marcaron la primera vuelta

Los electores deben concurrir al establecimiento que les corresponde y presentar la documentación necesaria para acreditar su identidad. La organización de la jornada está a cargo de las autoridades electorales brasileñas.

A qué hora cierran los centros de votación

La votación finalizará a las 17, hora local, después de nueve horas de funcionamiento. A partir del cierre comenzará el proceso de consolidación y difusión de los resultados oficiales.

La segunda vuelta definirá quién conducirá Brasil durante el próximo mandato presidencial. La atención estará puesta tanto en el resultado nacional como en la distribución territorial de los votos, en una elección que concentra el interés de la región por sus posibles consecuencias políticas y diplomáticas.

LB