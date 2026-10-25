Brasil no puede permitirse los recortes de gasto de Bolsonaro

Brasil se enfrenta a una difícil elección el 25 de octubre, cuando el candidato de extrema derecha Flávio Bolsonaro y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se enfrenten en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país.

La economía es un factor crucial en cualquier elección, y en este aspecto los dos candidatos ofrecen estrategias muy diferentes. Si bien Lula cuenta con una trayectoria probada, a diferencia de Flávio, el enfoque de Bolsonaro refleja el de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien actualmente cumple una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. El hijo y su equipo también han expresado lo suficiente durante la campaña como para darnos una idea clara de hacia dónde se dirigiría Brasil bajo su liderazgo.

Como economistas que llevamos mucho tiempo estudiando Brasil, podemos ser inequívocos: bajo el mandato de Bolsonaro, el desempleo será mayor, el crecimiento se ralentizará, la pobreza aumentará y la clase media se verá perjudicada.

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Comencemos con la promesa de Bolsonaro de recortar el gasto público en un 1,5% del PBI. Su equipo afirma que Bolsa Família, el programa brasileño de transferencias monetarias para hogares se mantendría, pero no ha especificado qué se recortaría. Dado que el presupuesto del país está dominado por las pensiones, las prestaciones vinculadas al salario mínimo, la salud y la educación, recortes de esa magnitud no podrían eximirlos.

El daño no se limitaría a los pensionistas y beneficiarios de ayudas sociales. Una reducción del gasto social equivalente al 1,5 % del PBI probablemente eliminaría el 2,7 % del PIB en el primer año y el 3,2 % en dos años, según las estimaciones estándar de los multiplicadores fiscales. Esto bastaría para convertir una desaceleración en una recesión.

Simulaciones de recortes mucho menores han demostrado que la pérdida de crecimiento reduce los ingresos fiscales, lo que genera más recortes en una espiral descendente sin salida. Los primeros en sufrir las consecuencias serían los trabajadores informales, los vendedores ambulantes, los conductores de plataformas digitales y los pequeños empresarios cuyas ventas dependen del poder adquisitivo de sus clientes. La experiencia en Sudamérica demuestra que los ajustes fiscales basados ​​en el gasto han reducido históricamente la actividad económica y aumentado la desigualdad.

Los recortes ni siquiera solucionarían el problema de la deuda de Brasil. Alrededor del 53% de la deuda pública está vinculada a la tasa de interés de referencia (Selic), y las altas tasas de interés del país se deben más a los objetivos de inflación, un mercado financiero disfuncional y la volatilidad cambiaria que al gasto público. El déficit primario (gasto excluyendo los pagos de intereses, menos los ingresos fiscales) ha sido prácticamente cero. Bolsonaro parece creer que las tasas de interés caerán drásticamente por arte de magia sin abordar los factores subyacentes. Incluso si la Selic bajara al 9%, algo que consideramos improbable bajo el gobierno de Bolsonaro, la deuda seguiría aumentando a pesar de los superávits primarios anuales del 3% del PIB.

A estos problemas se suman las reducciones de impuestos propuestas por Bolsonaro. En un país asolado por una desigualdad extrema, donde los más ricos pagan una menor proporción de sus ingresos en impuestos, sus recortes podrían obstaculizar el crecimiento a largo plazo y empeorar la situación fiscal del país a corto plazo. Bolsonaro parece desconocer las consecuencias macroeconómicas de sus políticas y, al igual que el presidente argentino Javier Milei, no se preocupa por corregir las injusticias fiscales existentes.

El probable daño a la economía brasileña y la escasa probabilidad de que las políticas de Bolsonaro redujeran el déficit —que, de hecho, podría aumentar si la recesión que provocan es lo suficientemente grave— no impidieron que los mercados celebraran su victoria en la primera vuelta. En el primer día de negociación tras la votación, el Ibovespa subió un 7,7%, alcanzando un máximo histórico. Sin embargo, una subida bursátil no es lo mismo que una economía en crecimiento, y puede desmoronarse rápidamente en una recesión o una crisis institucional, el riesgo que más temen los inversores extranjeros.

Pero otro futuro es posible. Hace tres años, el mercado esperaba que la economía brasileña creciera poco más del 1% anual. En cambio, el PIB creció un 3,2% en 2023 y un 3,4% en 2024. La inflación, que alcanzó un máximo del 12,1% en abril de 2022, cayó al 4,22% en agosto. El desempleo disminuyó al 5,3% en 2026, mientras que la pobreza y la pobreza extrema alcanzaron mínimos históricos. Incluso la bolsa ha tenido un buen desempeño, con un aumento de aproximadamente el 70% desde enero de 2023.

Estas tendencias reflejan el éxito de las políticas económicas de Lula. El nuevo programa Bolsa Família sacó de la pobreza y la pobreza extrema a aproximadamente 6,5 millones de personas. Los aumentos del salario mínimo real, asociados a una mayor participación salarial, impulsaron los ingresos de trabajadores y pensionistas. Una reforma tributaria progresiva eximió del impuesto sobre la renta a los hogares de ingresos bajos y medios, al tiempo que elevó el tipo impositivo mínimo para los que perciben mayores ingresos, lo que contribuyó a reducir la concentración de la renta en la cima. Sin embargo, los déficits primarios se redujeron prácticamente a cero. Y la inflación habría disminuido aún más de no ser por las guerras irresponsables de Rusia y la administración Trump.

Aún queda mucho por hacer. No será fácil, pero Brasil puede generar margen fiscal eliminando las deducciones tributarias que benefician principalmente al 10% más rico, limitando las enmiendas parlamentarias y aumentando el impuesto mínimo efectivo para los superricos.

Ese margen fiscal debería destinarse a financiar inversiones estratégicas en transporte público, vivienda e infraestructura asistencial. Estas inversiones harían la vida cotidiana más asequible al reducir los costes de desplazamiento y los gastos de guardería, mientras que unos tipos de interés más bajos reducirían los costes de endeudamiento para familias y emprendedores.

En los últimos cuatro años, Brasil ha demostrado que el crecimiento y la equidad pueden avanzar de la mano. La decisión que se les presenta a los votantes el 25 de octubre es si consolidar ese progreso o revertirlo.

* Es directora de Prosperidad Económica y Climática en Open Society Foundations y profesora asociada de Economía en la Universidad de São Paulo.

** Premio Nobel de Economía y profesor universitario en la Universidad de Columbia, es execonomista jefe del Banco Mundial (1997-2000), ex presidente del Consejo de Asesores Económicos del Presidente de los EE.UU.

Project Syndicate