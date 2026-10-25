Los motivos de fondo que definen el voto

El último informe publicado por el Instituto Datafolha desnuda las profundas divergencias motivacionales que fracturan al electorado brasileño de cara a la segunda vuelta.

El sondeo expone una polarización simétrica donde las bases de Flávio Bolsonaro y de Luiz Inácio Lula da Silva responden a lógicas políticas, ideológicas y sociales completamente dispares.

Bolsonaro: alternativa rupturista y anti-PT. En el sector que respalda la candidatura del senador de derecha, el motor principal de la decisión electoral descansa sobre la aspiración de transformación del país.

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Un 41% de sus votantes sitúa el “cambio” y la “alternancia” como el argumento central para elegirlo, reflejando el persistente deseo de renovación institucional y gubernamental.

Este impulso renovador, explican los analistas de Datafohla se combina de forma directa con un marcado componente reactivo: el 31% de su electorado confiesa que su voto está motivado por el “rechazo al adversario”, articulando un claro sentimiento de repudio hacia el Partido de los Trabajadores (PT), en el gobierno, y el espectro de la izquierda.

En escalones subsiguientes, los electores de Flávio mencionan la economía y el costo de vida (16%), las propuestas y cualidades personales del postulante (15%), el desempeño y legado (14%), así como los valores ideológicos, religiosos y de defensa de la democracia (13%).

Además, un 11% destaca la integridad y el combate a la corrupción y un 10% pondera los servicios públicos y la seguridad. Esta amalgama consolida un perfil de voto guiado transversalmente por la urgencia de un giro de timón en el rumbo del país.

Lula: previsibilidad social y defensa de conquistas. Por el contrario, el electorado de Lula (PT) edifica su fidelidad sobre un pilar materialista e institucional muy delimitado. Para el 48% de sus votantes, el argumento dominante es la “protección social y de clase”, algo que el mandatario resaltó durante toda la campaña política.

Se trata de un concepto transversal que congrega un sólido respaldo, que llega al 59% entre los votantes evangélicos del petista y al 44% entre los católicos, enfocado en la defensa de programas sociales, los derechos sindicales de los trabajadores y el bienestar de los jubilados.

En segundo término, el “desempeño y el legado” de la gestión concentra el 22% de las menciones, funcionando como carta de presentación empírica. A esto se suma un 17% que vota por rechazo al adversario político, un 11% motivado por valores e ideología democrática, y sendos 10% enfocados tanto en las propuestas del candidato como en la mejora de los servicios públicos y la seguridad.

Una sociedad fragmentada. El informe de Datafolha también contextualiza este choque de motivaciones dentro de una sociedad sumamente fragmentada.

El 78% de los brasileños considera que el país vive bajo una polarización política aguda, caracterizada por una división en dos bandos ideológicos opuestos que carecen de convivencia armónica.

Pese a este clima de tensión y a que el 50% de la ciudadanía percibe que la democracia actual opera con “grandes problemas”, el compromiso cívico se mantiene incólume.

El estudio destaca que, en ese sentido, el 96% de los electores ratifica su firme intención de acudir a las urnas en el balotaje, evidenciando que el dilema entre cambio radical y resguardo social moviliza sin fisuras a la opinión pública del gigante sudamericano.