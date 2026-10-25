Elecciones en Brasil 2026: el bolsonarismo, a la espera de los primeros resultados

El bolsonarismo, que concentra a los votantes de Río de Janeiro, se encuentra expectante a los resultados finales de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. En la primera, ocurrida el pasado 4 de octubre, Flávio Bolsonaro venció a Luiz Inácio Lula da Silva con el 47,03% de los votos.

Por su parte, la Casa Rosada también se mantiene a la espera de los resultados, con la esperanza de que el hijo de Jair Bolsonaro obtenga la presidencia, pero no envió representantes al búnker para seguir de cerca las votaciones. El apoyo al PT se debe a la búsqueda de la flexibilización de las reglas del Mercosur, a lo que Lula se mostró reacio.

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Elecciones en Brasil: los votantes ocultos de Bolsonaro

Para algunos votantes, la llegada de Bolsonaro al poder implica el fin de la democracia brasileña. “Por el historial del padre del candidato, que ya intentó un golpe de Estado, no es una locura pensar que puede volver a pasar", afirmó Daniel Gomes, un arquitecto de 45 años que determinó que las elecciones son un momento crucial para su país.

Jair Bolsonaro cumple bajo arresto domiciliario una condena de 27 años por un intento de golpe contra Lula da Silva tras perder las elecciones de 2022. Sin embargo, su hijo, Flávio, denunció una persecución política contra él, por lo que prometió que, en caso de ganar, buscará indultarlo y destituir a Alexandre De Moraes, el instructor del juicio en el que fue condenado.

En el caso de los votantes a favor de Bolsonaro, quien prometió terminar con la inseguridad y las dificultades para llegar a fin de mes, la mayoría se congregaron en los actos políticos donde su candidato participaba. "Durante años aquí todos (los políticos) eran iguales. Hoy tenemos una derecha de verdad", declaró el bolsonarista Martin Silva Peixoto, quien rechazó todo motivo de miedo.

Lula y Bolsonaro enfrentan un balotaje con final abierto y determinante para la región

"Soy electora de Jair Bolsonaro y creo en la transformación del país". , dijo Ilma Gomes de Souza, una profesora de 53 años. "En la educación, la salud, la seguridad, el carioca ya no vive en paz", denunció.

Sin embargo, hay electores de Bolsonaro que no admiten su voto con orgullo, sino que prefieren mantenerlo en secreto. Los conductores que trabajan con aplicaciones de transporte son de los pocos votantes que muestran su voto, ya que son especialmente críticos con Lula por los altos impuestos que deben pagar, la corrupción, entre otras variables.

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