Brasil: una mujer fue acusada de realizar un saludo nazi luego votar

Una mujer fue acusada de realizar el saludo nazi en las inmediaciones de un centro de votación en Río de Janeiro, poco después de emitir su voto durante el balotaje presidencial de Brasil, este domingo 25 de octubre. El episodio ocurrió en el Colegio Santo Inácio, una institución educativa del barrio de Botafogo, en la Zona Sur de la ciudad, y quedó registrado en videos que circularon en las redes sociales.

El gesto que quedó registrado en video

Las imágenes muestran a la mujer mientras se dirige hacia la salida del establecimiento con el brazo derecho extendido hacia adelante y la mano abierta, en un gesto históricamente asociado con el régimen de Adolf Hitler. La escena fue captada por otros votantes que se encontraban en el lugar y generó una discusión con varias personas que cuestionaron su comportamiento.

Al momento del episodio, la mujer vestía una camiseta amarilla de la selección brasileña y una gorra roja con las siglas MAGA, correspondientes a la consigna Make America Great Again (Hacer a Estados Unidos grande otra vez), vinculada al presidente estadounidense Donald Trump.

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El video se difundió en redes sociales y provocó repercusiones por el contexto en el que ocurrió: una jornada electoral en la que los brasileños elegían entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que buscaba la reelección, y el senador Flávio Bolsonaro, candidato opositor e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, alidao de Trump.

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La investigación policial y las posibles consecuencias legales

Tras la difusión de las imágenes, la Policía Civil del estado de Río de Janeiro inició una investigación para esclarecer lo ocurrido. El caso fue registrado en la 10.ª Comisaría de Botafogo, mientras los investigadores analizan tanto las grabaciones de seguridad del establecimiento como los videos realizados por ciudadanos presentes en el centro de votación.

Las autoridades buscan identificar formalmente a la mujer y determinar las circunstancias del episodio. Por el momento, la difusión de las imágenes y las acusaciones sobre el gesto no implican, por sí solas, que exista una condena judicial.

En Brasil, la Ley 7.716/1989, conocida como Ley contra el Racismo, contempla sanciones para determinadas conductas vinculadas con la práctica, inducción o incitación a la discriminación y los prejuicios raciales, además de disposiciones específicas sobre la difusión del nazismo. La eventual aplicación de estas normas al caso dependerá de la evaluación de las autoridades y de los elementos reunidos durante la investigación.

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Un episodio durante el balotaje brasileño

El incidente ocurrió durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en una jornada que enfrentó a Lula y Flávio Bolsonaro. La presencia de símbolos asociados a Trump y la difusión del presunto saludo nazi sumaron un episodio de repercusión pública al desarrollo de los comicios.

Según la información difundida sobre el caso, tanto la administración del Colegio Santo Inácio como las autoridades electorales lamentaron lo ocurrido y pusieron a disposición de los organismos correspondientes el material que podría contribuir a esclarecer los hechos.

La investigación deberá establecer la identidad de la mujer y determinar si su conducta constituye una infracción penal. Mientras tanto, las imágenes del episodio continúan circulando en las redes sociales y generando reacciones en el marco de una elección marcada por la disputa política entre el oficialismo y el bolsonarismo.





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