En el fragor del segundo de este viernes en Brasil entre el presidente Lula da Silva y e candidato derechista Flávio Bolsonaro, el mandatario carioca intentó en varios tramos complicar a su rival señalando que "quiere hacer lo mismo que Milei en Argentina" en obvia alusión a la crisis de consumo, industria y virtual recesión técnica en que está la economía de Caputo-Milei, pero en ese cruce del debate Lula deslizó "los argentinos están comiendo carne de burro...". Y eso motivó un furioso mensaje este sábado del presidente Javier Milei, que lo calificó de "ladrón y mentiroso".

La respuesta de Milei

Milei indicó en su posteo en alusión a Lula que "su equipo de armado de campaña negativa (dedicado a crear mentiras sobre adversarios) le tendría que sugerir no usar los datos falsos que ellos inventan para ensuciar, ya que eso muestra que es un mentiroso y que además es el creador de la mentira". Y adjuntó a su posteo, otro de Antonio Aracre, ex asesor de Alberto Fernández devenido en convencido militante libertario, que mostraba niveles de consumo de carne en ambos países.

Allí la Argentina mostraba un consumo anual per cápita por año de casi 47 kilos por habitante, mientras que Brasil estaba sensiblemente más abajo, con poco más de 35 kilos por habitante.

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Lula y Bolsonaro disputan este domingo el balojate en Brasil, en un marco de paridad extrema, en el que la mayoría de las encuestadoras tienen diferencias mínimas, que incluyen en las posibilidades de "margen de error".

HB