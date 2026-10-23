La última encuesta de Datafolha pronostica un balotaje 50 a 50 entre Lula y Bolsonaro

La última medición de la intención de voto de los brasileños para el balotaje del domingo 25, divulgada por el Instituto Datafolha en la noche del jueves, trajo sorpresa: muestra una remontada en los números del presidente Luiz Inácio "Lula" Da Silva, que alcanzan una proyección de un 50% de los votos válidos, igual a la de su contrincante Flávio Bolsonaro.

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Se trata del registro con mayor paridad desde el inicio de la campaña electoral para esta segunda vuelta. Lo más interesante es que señala un cambio de tendencia: en relación con el último estudio de la misma encuestadora, llevada adelante una semana antes, este último registro muestra un punto porcentual más para Lula, y uno menos para Bolsonaro.

Lula y Flávio Bolsonaro protagonizan el último debate presidencial este viernes antes del balotaje en Brasil

Para obtener este indicador, la encuestadora del Grupo Folha excluye las opciones de voto en blanco, las respuestas nulas y el segmento de ciudadanos indecisos. El panorama configura un empate estadístico estricto, debido al margen de error contemplado en el estudio técnico.

Flávio Bolsonaro besa a su padre Jair, el expresidente hoy convicto por intento de golpe de estado. Una de sus principales promesas de campaña es lograr su amnistía.

En la categoría de intención de voto total, el candidato opositor, el senador Flávio Bolsonaro (Partido Liberal), acumula el 47% de los apoyos de los encuestados, mientras que el frente oficialista liderado por Lula da Silva concentra el 46% de las preferencias de la muestra electoral. Esto deja la definición dentro del margen de error, con un final abierto.

La ficha técnica del informe detalla que se realizó a partir de 2.520 entrevistas a ciudadanos mayores de 16 años. El trabajo de campo se desarrolló de manera presencial entre este martes 20 y este jueves 22 de octubre en 154 municipios distribuidos por el territorio brasileño. El margen de error admitido para el diseño muestral es de más o menos dos puntos porcentuales, una incertidumbre que se hace muy relevante en un escenario tan ajustado como el actual.

PoderData e Index confirman el cambio de tendencia

La división de estudios demográficos PoderData difundió este viernes su último reporte técnico, que proyecta un 51% de votos válidos para Flávio Bolsonaro frente a un 49% para Luiz Inácio Lula da Silva. El relevamiento estadístico recolectó las opiniones ciudadanas por medio de llamadas telefónicas automatizadas entre este martes 20 y este jueves 22 de octubre.

Al contrastar con la medición anterior divulgada el lunes 19 de octubre, el candidato conservador perdió un punto porcentual desde el 52% previo, mientras que el mandatario avanzó en idéntica proporción desde un 48%, lo que redujo la distancia de cuatro a dos puntos en la recta final.

Esta es la séptima contienda electoral por la presidencia de Brasil para Luiz Inácio "Lula" Da Silva, a sus ochenta años, tras tres mandatos al frente del país.

Por su parte, la consultora Indexa publicó este jueves 22 de octubre los indicadores consolidados de su investigación coordinada con el servicio financiero Broadcast. Los operadores técnicos procesaron las respuestas obtenidas por vía telefónica a nivel nacional entre este lunes 19 y este miércoles 21 de octubre para proyectar un escenario de 50,6% contra 49,4% de votos válidos a favor de Bolsonaro.

La evolución frente al sondeo inmediato del pasado jueves 15 de octubre expone un aumento de los apoyos directos en términos de votos totales para ambos competidores, gatillado por la caída de la abstención proyectada. El senador ascendió 1,6 puntos porcentuales en la simulación general sobre el 43,6% obtenido la semana previa, pero el presidente creció más: escaló dos puntos en comparación con el 42,1% anotado en aquella medición anterior.

El debate televisivo define el escenario

Los equipos de campaña concentran sus esfuerzos en la preparación de las últimas apariciones públicas en los medios de comunicación masivos. La legislación local prohíbe la difusión de propaganda política paga en televisión a partir de este viernes. Por eso, el debate de la cadena de televisión Globo, que se transmitirá este viernes a las 22 desde Río de Janeiro, representa la oportunidad final para inclinar la balanza a favor de alguno de los dos candidatos.

El mapa electoral de Brasil: las diferencias regionales que marcaron la primera vuelta

Más de 33 millones de personas eligieron no votar en la primera vuelta. Son esos los votos que Lula y Bolsonaro intentarán captar en estas últimas horas de la campaña. Hasta el último sufragio cuenta: el sistema brasileño dice que en el balotaje, el cargo de presidente se gana por mayoría simple, así sea por un solo voto.

Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral prevén que los primeros resultados oficiales consolidados se difundan pocas horas después del cierre de las mesas de votación.

MB / As