Francia pone 70 mil policías y gendarmes en la calle para controlar las protestas sociales

En un intento para prevenir y evitar desórdenes durante este fin de semana, el gobierno francés que encabeza Emmanuel Macron anunció que se desplegarán unos 70.000 policías y gendarmes durante las protestas sociales previstas que comenzarán el sábado, ante los "numerosos llamados en redes sociales a cometer abusos" y "saqueos".

La segunda economía de la Unión Europea vivió el pasado sábado 17 de octubre uno de los episodios de violencia urbana más importantes de los últimos años, seis meses antes de que los franceses elijan al sucesor del presidente centroderechista. Se estima que ante la nueva jornada de manifestaciones callejeras se incrementará en un 20% la presencia de las fuerzas de seguridad en las principales ciudades del país.

Ante la nueva jornada de protestas convocada el sábado por el movimiento de los chalecos amarillos, que ya sacudió el primer mandato de Macron, y los alumnos de secundaria que reclaman desde septiembre mejores condiciones de estudio, el gobierno prometió un despliegue policial "masivo".

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El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, anunció la presencia de 70.000 policías y gendarmes, así como una "veintena de vehículos blindados" de la gendarmería y 15 camiones con caños de agua de la policía, entre otros.

"Constatamos que hay numerosos llamados procedentes del movimiento de la ultrazquierda y de la extrema izquierda radical", así como "numerosos llamados en redes sociales a cometer abusos" y "saqueos", declaró en rueda de prensa.

Las autoridades acusan de los disturbios a "grupúsculos de ultraizquierda" -antifascistas, anarquistas y anarco-autónomos-, a quienes se habrían sumado "delincuentes oportunistas", especialmente jóvenes y procedentes de los suburbios de las grandes ciudades, para saquear tiendas.

Piden "dejar actuar a la Policía"

El jefe de Estado aseguró que sólo permitirán manifestaciones de actores "legítimos" como sindicatos, según informó la agencia AFP. En París, la manifestación autorizada la solicitó la central CGT. Varios de los disturbios y saqueos de la semana pasada se produjeron durante protestas no autorizadas.

Los comerciantes temen una nueva jornada de saqueos. En París, muchos protegieron las vitrinas de sus negocios con tablones de madera, algunos piensan no abrir y otros defenderán ellos mismos sus comercios de eventuales pillajes.

"Sobre el terreno he visto bates de béisbol, barras de hierro y escopetas de caza", aseguró este viernes el presidente de las Cámaras de Comercio e Industria de Francia, quien llamó a "bajar la persiana" y a "dejar actuar a la policía".

El gobierno anunció que desplegará vehículos blindados y unidades de élite de la policía y la gendarmería, así como la misión Sentinelle, militares que suelen vigilar lugares concurridos y monumentos.

Cierran los principales museos y un partido de fútbol cambia de día

Los museos parisinos del Louvre, Orsay y Picasso permanecerán cerrados excepcionalmente el sábado.

También en el fútbol se tomaron precauciones. El partido que debían afrontar el domingo el líder de la Ligue 1, PSG, ante Olympique de Lyon fue pasado para el lunes, por la jornada de protesta que se prevé que se extienda durante todo el fin de semana.