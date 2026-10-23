Juan Luis Cebrián: “Pedro Sánchez es un kirchnerista extremo, la agresividad de Milei lo beneficia”

El periodista y escritor español Juan Luis Cebrián, primer director del diario El País y expresidente del Grupo Prisa, analizó la visita de Javier Milei a España, el vínculo con el gobierno de Pedro Sánchez y el impacto de sus declaraciones en el escenario político español. En diálogo con Jorge Fontevecchia, en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), cuestionó la agresividad del mandatario argentino y advirtió que su comportamiento puede perjudicar a los sectores conservadores españoles.

Cebrián, quien se definió como crítico de Sánchez, sostuvo que el presidente del Gobierno español llevó adelante una gestión que calificó de "kirchnerismo absolutamente" y consideró que sus políticas fueron un desastre para el país. Sin embargo, señaló que la actitud de Milei no favorece a la derecha española y que sus intervenciones podrían terminar beneficiando a su principal adversario político. Además, reflexionó sobre el crecimiento de la extrema derecha en Europa, la crisis de las democracias occidentales y los cambios tecnológicos que, a su juicio, están dando lugar a una transformación de la civilización.

Juan Luis Cebrián es una de las figuras más influyentes del periodismo y de los medios de comunicación en España. Fue el primer director del diario El País desde su fundación, en 1976, y se mantuvo en el cargo hasta 1988. Posteriormente, ejerció como consejero delegado y presidente del Grupo Prisa. Previamente, trabajó como redactor jefe y subdirector en los diarios Pueblo e Informaciones. En 1974, ocupó brevemente la dirección de los servicios informativos de Televisión Española.

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Juan Luis, qué gusto, qué honor volver a entrevistarte después de no hace tanto tiempo. Sigo diciendo que nos debés un viaje a Buenos Aires, pero no podría haber mejor intérprete de lo que significó el viaje de Milei a España que vos. Contanos qué impresión te generó su visita.

Pues yo creo que Milei ha cometido algunos errores, y otros cuantos errores también el Gobierno español y Ayuso. He de decir que, cada vez que viene Milei a Madrid, se hospeda en un hotel que está justo enfrente de mi casa. O sea que yo veo todas las operaciones de seguridad, etcétera. Entonces, yo creo que no es correcto por parte de ningún político, sobre todo de un político que sea jefe de Estado, visitar un país e insultar. Y he de decir que yo no soy en absoluto partidario de Sánchez, que me parece un político abominable. Pero, digamos que las reglas de la diplomacia deberían haber moderado un poco el diálogo, las palabras que dijo sobre nuestro presidente del Gobierno, porque estaba en suelo español, fundamentalmente. Y, por lo tanto, él era huésped de un país que, por otra parte, es un país amigo, independientemente de las diferencias políticas. Además, yo creo que tampoco le hizo un favor a la presidenta de la Comunidad de Madrid, su amiga. Porque, efectivamente, vuelvo a decir, los usos diplomáticos fueron rotos por la agresividad innecesaria. No digo yo que tuviera que haberlo hecho. Yo no quería elogiar para nada a Sánchez, que yo tampoco lo elogiaría. Pero creo que reveló un poco la personalidad, un poco arbitraria, por decirlo de alguna manera, o excesiva que tiene el presidente Milei en ocasiones.

Juan Luis, Milei ya hizo esto en el pasado varias veces, a lo largo de estos tres años que lleva de presidente. Fue a España, insultó y criticó no solamente al Gobierno español, sino también a lo que representa, toda la gente que lo vota. Y, sin embargo, no produjo el mismo efecto que esta vez. De hecho, hace dos años y pico, en 2024, fue una figura a la que querían abrazar toda la derecha. Y ahora, en Vox se lo escondía. ¿Qué cambió? Me pregunto y conjeturo. ¿Puede ser que en 2024 él era una promesa y todo lo que planteaba, además de original y llamativo, generaba la expectativa de que fuera eficaz?.Hoy, lo que se comprueba es que su plan económico no resulta tan eficaz como él proponía y, por lo tanto, su presencia, en lugar de sumar votos, los reste, más allá de su actitud insolente e insultadora, que también la tuvo en el pasado.

La tuvo en el pasado, pero yo no recuerdo la virulencia. Es decir, siempre es virulento, pero esta vez ha sido más virulento, en mi opinión. Lo digo como espectador, porque tampoco he tomado nota. Segundo, estamos en un período preelectoral, en una precampaña electoral y, además, en momentos crecientemente tensos, no solo en España, sino en toda Europa, con manifestaciones callejeras y ocupaciones ilegales. Por ejemplo, la ocupación de la Puerta del Sol, frente al palacio que es sede de la presidencia de la autonomía, que tuvo que recibir a Milei en un sitio diferente por razones de seguridad. Son momentos muy confusos y, además, muy crispados entre las fuerzas políticas españolas. Pues unos insultos de cualquiera, de cualquiera que sea un presidente de un Estado amigo y colaborador, con la relación extraordinariamente profunda, histórica y de todo tipo que hay entre Argentina y España, no ayudan precisamente a sus aliados. Es decir, en este momento, las declaraciones de Milei, tan abruptas, perjudican la imagen desde el propio Abascal y Vox, que realmente son, desde el punto de vista político, independientemente de las formas, sus colaboradores más cercanos en lo que puede ser el próximo Gobierno de España, porque parece ser que la derecha y la ultraderecha van a poder ganar las elecciones. Entonces, no ha recibido el aplauso de la presidencia. Y, entonces, ya no tiene prácticamente ninguno de sus potenciales socios.

Agregá otro elemento, Juan Luis, reflexionando juntos, como vos bien decís: ahora hay elecciones. Es distinto de hace dos años. Ahora los españoles tienen que decidir por quién votar. Y, como siempre en las elecciones, lo que se diga en el tramo final puede hacer que haya un 2 o 3 por ciento más en una dirección o en otra, y esos errores luego se pagan muy caros. La idea de la motosierra y del ajuste continuado en las pensiones, lo que nosotros llamamos la jubilación, en el momento en que el Gobierno tiene que hacer el ajuste continuado, las poblaciones, la educación y el tema de los alquileres son todos asuntos que hoy están muy sensibles entre los votantes. Independientemente de que haya una pelea por el voto del centro, el centro derecha y la derecha, bueno, si un plan económico como el de Milei finalmente pudiera ser, como se dice en la Argentina, piantavotos, es decir, que en lugar de sumar voluntades para que se vote por estos candidatos, las rechaza, ¿no?

Sí, entre otras cosas porque el problema es que yo he apoyado al Partido Socialista en las últimas elecciones, ya no lo voté y, además, en estas elecciones no lo va a votar ni siquiera Felipe González. O sea, en el fondo, la política de Sánchez es una política que yo califiqué ya hace años de un peronismo más o menos incorporado y ahora ya no ha sido peronismo: ha sido kirchnerismo absolutamente y ha sido un desastre para este país. Pero, precisamente por eso, el hecho de que quien había vencido al kirchnerismo, como Milei, se comportara de una forma tan agresiva y tan poco educada, por decirlo de alguna manera, no le ayuda a la derecha. Es decir, porque aquí la derecha está acusando con razón a Sánchez de que ha traicionado a la socialdemocracia, que es un poco como Trump. Lo que pasa es que es un Trump nominalmente de izquierdas, aunque hace las mismas cosas que Trump en muchos aspectos. Es decir, no tiene respeto por las formas ni por la separación de poderes; se ha enfrentado al Poder Judicial, como Trump se está enfrentando al Poder Judicial. Y, efectivamente, todo lo que hace lo hace en función de sus intereses personales, ni siquiera de sus intereses ideológicos, pues no tiene intereses ideológicos. Él se ha apoyado nada menos que en los enemigos del Estado, los independentistas e incluso los herederos del terrorismo de ETA, simplemente para poder seguir al frente del Gobierno. Él, cuando su hermano ha sido ya condenado por tráfico de influencias, su mujer se va a sentar en el banquillo dentro de unas semanas o meses y cuando ya le está acusando la derecha de que él ha financiado su carrera política y su despertar político con los ingresos de los prostíbulos propiedad de su suegro. Claro, en ese momento, una discusión en los términos tan poco educados de Milei no beneficia a la derecha.

Juan Luis, mencionaste a Felipe González. Ayer, Felipe González acaba de decir que, si Milei sigue viajando a España, lamenta que pueda ganar Sánchez las elecciones. Y, al mismo tiempo, Milei, enojado con quienes le decían que era contraproducente, anunció que vuelve, que estaría dispuesto a viajar ahora el 4 y 5, es decir, dentro de diez días, porque anticipaste la respuesta. ¿Pensás igual que Felipe, que, finalmente, si sigue viniendo, va a ser un problema porque probablemente termine ganando Sánchez?

Sí, yo no creo que termine ganando, pero realmente no ayuda a los partidos conservadores españoles ni a su amiga Isabel Ayuso. Yo creo que también Isabel Ayuso cometió un error cuando oyó eso del presidente del Gobierno de su país: no recriminarle educadamente y sin violencia de ninguna forma a Miley, diciendo que es el presidente del Gobierno español y tal. Porque esas son las formas democráticas y esas son las formas que facilitaron la transición española, donde se sentaron juntos nada menos que el rey de España y el secretario general del Partido Comunista Español, que había estado 40 años en el exilio. Entonces, la democracia es un régimen que reconoce las diferencias, las discrepancias y en el que nadie debe estar seguro de que tiene absolutamente todas las decisiones para el país al que sirve, ni el poder ni la oposición. Es un régimen que exige diálogo, que exige respeto a la opinión pública, que exige libertad, pero que exige también buena educación, por decirlo de alguna manera.

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Juan Luis, y entrando en la política española directamente, olvidándonos de Milei, ¿cuál es tu pronóstico de lo que va a suceder? ¿Qué va a suceder en las próximas elecciones y qué significa esto en la política española de los últimos años?

Bueno, mi pronóstico y, en este caso, también mi deseo es que Sánchez desaparezca del Gobierno. Ojalá desaparezca de verdad y el Partido Socialdemócrata pueda recomponerse. La democracia en España, como en toda Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido una creación socialdemócrata, sostenida por los conservadores de la democracia cristiana y los renovadores o luchadores de la socialdemocracia, pero no del socialismo no democrático, que es el que está creciendo en torno a Sánchez. Por otra parte, padecemos el fenómeno que están padeciendo todas las democracias europeas: hay un crecimiento de la extrema derecha. Hay un crecimiento de la extrema derecha fruto de varias cosas, pero fundamentalmente fruto de que los problemas de la clase media han sido desatendidos por los gobiernos y por los gobiernos socialistas. Yo creo que uno de los motivos de la victoria de Milei fue que Milei supo interpretar bien la situación y las preocupaciones de la clase media argentina. Otra cosa es que no sepa ahora resolverlas. Pero él las interpretó. Y las clases medias son fundamentales para el funcionamiento y la estabilidad de la democracia. Entonces, estamos viendo que en este momento, en España, el Gobierno, la izquierda, está permitiendo, cuando no impulsando, desórdenes callejeros y manifestaciones gigantescas. No ha habido una huelga general en los ocho años de Gobierno de Sánchez y ahora va a haber una huelga general durante la campaña electoral, la precampaña electoral. Y, además, dicen los sindicatos que no es contra el Gobierno. Todas las huelgas generales se hacen contra todos los gobiernos. Sino que es contra la oposición, que no ha gobernado en estos ocho años y, por lo tanto, no puede ser responsable de las medidas o de la ausencia de medidas que favorecieran a la clase obrera. Es decir, estamos en una situación crecientemente crispada en prácticamente todas las democracias europeas, con un descrédito creciente de la Unión Europea. Con una guerra en el corazón de Europa, en Ucrania, que ha causado ya más de 300.000 muertos y cerca de un millón de víctimas en total, y de la que prácticamente nadie habla. No hay, como en el caso de Gaza, unas manifestaciones gigantescas. Y no es de descartar que estos problemas de orden público, algunos muy serios, como en Italia o en París, que se siguen reproduciendo, no estén también alimentados por Putin o por sectores del fundamentalismo islámico, etcétera, para generar problemas en una Europa que está siendo abandonada por los Estados Unidos y que, además, tiene un sistema, la Unión Europea, que está en crisis y que ha perdido la revolución tecnológica. Yo insisto en decir que estamos ante un cambio de civilización. Los cambios de civilización que suceden por inventos tecnológicos que afectan al comportamiento de la humanidad, como el que pasó con la imprenta, etcétera, generan movimientos sociales muy importantes y cambios de poder. Ya hay unos imperios que desaparecen y otros que nacen o renacen. Por eso estamos asistiendo a una situación en la que hay una clase política, en general, muy mediocre en todo el mundo democrático. Muy mediocre, muy mediocre. Y vemos el aumento de la extrema derecha en América Latina y el Caribe, el aumento de la extrema derecha en el Partido Republicano norteamericano y el aumento de la extrema derecha en prácticamente todas las democracias europeas.

Juan Luis, muchísimas gracias. Déjame que te cuente que en este mismo canal está Marcelo Longobardi, que viene contando que la entrevista que te hizo a vos es la que tiene acumulada la mayor cantidad de audiencia. Así que vamos a abusar de tu talento desde el otro lado del Atlántico muy a menudo.

Pues nada, tanto Longobardi como tú sois periodistas admirables e independientes y estoy a vuestra disposición.

Muchísimas, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y te esperamos pronto en la Argentina.

Gracias a ti. Hasta muy pronto.



LMM