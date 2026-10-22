Macron acusa a grupos de ultraizquierda de querer "hacer caer la República" con protestas

Este jueves, el presidente francés Emmanuel Macron acusó a grupos de extrema izquierda de haber querido "hacer caer la República" durante los disturbios ocurridos el sábado 17 de octubre. En previsión de las próximas manifestaciones, previstas para el sábado 24, aseguró que solo se permitirán las protestas organizadas por sindicatos, y que se ofrecerán circuitos alternativos para proteger los "centros urbanos" y los "comercios y edificios". Al menos tres mil comercios fueron vandalizados, y varios edificios públicos fueron incendiados.

El mandatario advirtió que se rechazarán las peticiones para manifestar que lleguen de boca de "gente que no tiene ninguna legitimidad para ello". "No es el momento, porque queremos un regreso a la calma", argumentó. En esa línea, dijo:."La recomendación general es que no haya manifestaciones en los próximos días".

Las protestas por el encarecimiento del costo de la vida dejaron autos quemados en las grandes ciudades de Francia.

"Hemos tenido a la vez actos políticos e incluso sediciosos llevados a cabo por grupos organizados de ultraizquierda cuyo objetivo es hacer caer la República", afirmó Macron al término de una reunión en el Elíseo con los servicios de inteligencia, acusados de no haber previsto la magnitud de la movilización del sábado. Estas declaraciones siguen a las del miércoles, cuando afirmó que "la mano no debe temblar en la cúspide del Estado" para castigar a los responsables de los disturbios.

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Por su parte, el primer ministro, Sébastien Lecornu, recibirá este jueves por la tarde a los partidos políticos en presencia de los ministros del Interior, Laurent Nuñez, y Justicia, Gérald Darmanin, y de los responsables de los servicios de inteligencia y de las fuerzas del orden. La agrupación de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI), acusada por el gobierno de haber avivado la ira, prometió trasladar a Lecornu las reivindicaciones de los manifestantes.

Policía, gendarmería y militares se alistan para enfrentar las manifestaciones del próximo sábado

Después de los actos violentos, las autoridades ordenaron tres noches de toque de queda en zonas de varias ciudades como París, Niza y Lyon, la tercera más grande del país. Los organizadores de las manifestaciones, el movimiento de los Chalecos Amarillos y los sindicatos, planean más protestas a nivel nacional el sábado, y una huelga general y manifestaciones el jueves 5 de noviembre. Las autoridades de algunas ciudades como Lyon, Rouen y Toulon prohibieron las protestas, lo que la oposición tachó de "liberticida".

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De cara a este sábado 24, el nivel de movilización de las fuerzas de seguridad el sábado será "un 20% superior" al de la semana pasada, según el Ministerio del Interior. El gobierno anunció que desplegará vehículos blindados y unidades de élite de la policía y la gendarmería, así como la misión Sentinelle, militares que suelen vigilar lugares concurridos y monumentos.

La protesta llega en un momento crítico, a seis meses de las elecciones presidenciales. Una parte de la oposición reprocha al Ejecutivo una represión brutal, mientras que la derecha ve, por el contrario, una falta de firmeza. La candidata Marine Le Pen, representante de la ultraderecha y favorita en las encuestas, aprovechó para posicionarse como adalid del orden. Mientras tanto, los mercados internacionales miran con preocupación la situación y dudan acerca de la capacidad de Francia de pagar de sus deudas.

MB / AS/AF