Francia espera nuevas protestas y el gobierno de Macron promete un despliegue "masivo" de policía

Tras las históricas manifestaciones del sábado 17, con entre 550.000 y 800.000 personas en las calles que dejaron unos 2.400 detenidos y más de 1.000 policías y gendarmes heridos en toda Francia, el gobierno de Emmanuel Macron se prepara para enfrentar nuevas protestas.

El primer ministro, Sebastien Lecornu, aseguró este martes que desplegará una presencia policial "masiva" en las calles de Francia el próximo fin de senana, de cara a las manifestaciones que se están organizando. En tono de autocrítica, dijo ante el Parlamento que la respuesta de las fuerzas de seguridad a los incidentes del fin de semana había sido "demasiado estática", y que no se habían movido lo suficiente.

De cara a los legisladores que le recriminaban su falta de reacción, Lecornu prometió una reacción más fuerte. Atribuyó las protestas a un "plan de insurrección" liderado por "grupos de ultraizquierda".

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El primer ministro de Francia, Sebastien Lecornu, dijo ante el Parlamento que la respuesta policial ante las protestas había sido "demasiado estática".

Las manifestaciones del fin de semana, en protesta por el aumento del costo de la vida, son las más graves que recuerda Francia en los últimos años, y suceden a seis meses del final del segundo mandato del presidente Emmanuel Macron. Un hombre perdió una mano por una granada, y una joven perdió la visión de un ojo. En ese contexto, Estados Unidos, China, Alemania y otros países aconsejaron a sus ciudadanos no viajar al país por el momento.

El lunes, las autoridades anunciaron toques de queda parciales en París, Niza y Bourdeaux. Lecornu aseguró que se seguirían imponiendo toques de queda donde fuera necesario.

La policía prohibió temporariamente llevar latas o bidones con nafta o gas, en busca de prevenir el incendio de edificios públicos y comercios, tal como sucedió en el fin de semana en la ciudad de Limoges.

Marine Le Pen se reposiciona entre las críticas a Macron

El gobierno de Macron se lleva todas las críticas. Marine Le Pen, la candidata presidencial de extrema derecha, calificó los disturbios de "llamada de atención" que pone de manifiesto una "crisis profunda" de autoridad.

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En las últimas semanas, los inversores se desprendieron de deuda francesa ante las crecientes dudas sobre la capacidad del Gobierno para contener el gasto. Bajo la presión de tener que prestar apoyo a miles de comercios dañados o saqueados, el Gobierno anunció que, a partir del viernes, pondrá a disposición de todos los negocios afectados préstamos sin intereses, además de otras medidas.

Las protestas tuvieron eco fuera de las fronteras de Francia: hubo manifestaciones más chicas en Milán y en Bélgica. El presidente de Estados Unidos, Donadl Trump, aprovechó los incidentes para desplegar su retórica anti islámica: "Es la inmigración. Yo le dije al presidente Emmanuel Macron que cerrara sus fronteras", declaró.

MB / VR/AF