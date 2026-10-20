Corea del Norte difunde fotos de Kim Jong Un como "prueba de vida"

Este martes, la agencia de noticias oficial de Corea del Norte, KCNA, difundió una serie de fotos donde se ve a Kim Jong Un, el líder supremo del país, visitando una exposición de indumentaria junto a su hija, Ju-ae. Las imágenes llegan tras la circulación de versiones en redes sociales acerca de problemas de salud del líder, e incluso de su muerte, que habían sido replicadas por algunos medios internacionales, como el tabloide británico The Sun.

Kim Jong Un inspecciona un zapato junto a su hermana en una exposición de la industria de indumentaria y calzado, en imágenes difundidas por la agencia oficial KCNA.

La corriente de rumores cobró fuerza entre el domingo y el lunes en la red social X, donde perfiles críticos del Partido Comunista de China aseguraron que el gobernante, de 42 años, había quedado en coma tras sufrir una hemorragia cerebral. De acuerdo al diario New York Post, las aseveraciones más extendidas provinieron de Wanjun Xie, un disidente chino radicado en Estados Unidos, que se autodenomina líder del Partido Democrático de China.

“Se dice que el 17 de octubre, el Hospital Pekín Union Medical College envió un equipo de expertos médicos cardiovasculares y cerebrovasculares a Corea del Norte para participar en el rescate del líder norcoreano Kim Jong Un, quien se encontraba en estado crítico”, posteó. En una publicación posterior, fue más lejos: "Su cuerpo fue transportado secretamente a Corea del Norte y las noticias sobre su muerte se ocultan".

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Kim Jong Un parece chequear la calidad de los tejidos en las fotos difundidas por la agencia oficial norcoreana KCNA.

En las plataformas digitales también circularon versiones acerca de la presencia de tropas chinas en la capital norcoreana, y se barajaron hipótesis acerca de si Kim Yo Jong, la hermana de Kim Jong Un, asumiría el control del régimen.

Para enfrentar esos rumores, KCNA publicó un artículo donde reseña la visita del líder a una exposición de la industria de la indumentaria y el calzado, fechada el lunes 19 de octubre, con profusión de imágenes. Sin embargo, no hay pruebas de que las fotos sean actuales.

Kim Jong Un conversa con empresarios de la industria textil en las fotos difundidas por la agencia oficial norcoreana KCNA.

"El respetado camarada Kim Jong Un, secretario general del Partido de los Trabajadores de Corea y presidente de Asuntos del Estado de la República Popular Democrática de Corea, recorrió el 19 de octubre el recinto de una exposición de prendas de vestir y calzado del sector de la industria ligera", afirma el artículo. En las fotos se lo ve chequeando la mercadería en exhibición.

"El camarada Kim Jong Un recorrió con satisfacción el recinto de la exposición (...). Al señalar que la exposición nacional de productos de la industria ligera, que se celebra cada mes de octubre, está profundamente arraigada en la vida cultural y emocional de nuestro pueblo, valoró que la edición actual haya dado un nuevo paso adelante en cuanto a escala, contenido y forma en su preparación, en comparación con el año pasado", se describe en la nota.



No hay comprobación de agencias internacionales sobre la veracidad del artículo ni de las fotos.

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En septiembre pasado, la agencia de espías de Corea del Sur dijo que estaba "extremadamente obeso" y con riesgos de enfermedad cardiovascular. Pero esto no es nuevo: las especulaciones sobre la salud de Kim Jong Un llevan años. Comenzaron en 2020, cuando faltó a una conmemoración del cumpleaños de su difunto abuelo. No se lo vio durante unos 20 días, lo que avivó los rumores de que estaba gravemente enfermo tras someterse a una cirugía.

Tanto su padre Kim Jong Il, como su abuelo, Kim Il Sung, quienes lo antecedieron en la conducción del país, eran obesos y adictos al tabaco. Los dos murieron de ataques cardíacos, lo que alimenta los rumores sobre la salud de Kim Jong Un.



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