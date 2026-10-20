La falsa solidaridad árabe con los "palestinos"

Ya hablamos en una editorial anterior de las dimensiones reales del conflicto.

El "expansionista" Estado de Israel tiene 22.145 km² y 10 millones de habitantes, de los cuales 2,1 millones son árabes israelíes con plenos derechos ciudadanos.

A su alrededor, 22 países de la Liga Árabe con 13,5 millones de km², 600 veces más grande que Israel, y 460 millones de habitantes.

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Recordemos:

La Franja de Gaza: 365 km² - con 2,1 millones de habitantes. Parte del enorme Egipto hasta 1967.

Cisjordania o Judea y Samaria: 5.860 km² con 3,4 millones de habitantes. Parte del Reino de Jordania hasta 1967.

Sumados son 5,56 millones de habitantes "palestinos".

Y acá es donde empieza la gran mentira histórica.

La Liga Árabe está integrada por 22 países de Medio Oriente y el norte de África

Hasta el 28 de mayo de 1964 no existía un "pueblo palestino" como entidad política. Lo que había eran árabes que primero vivieron en el Mandato Británico, luego en Egipto y Jordania. Ese día, reunidos 422 notables en Jerusalem, bajo el auspicio de Nasser y la Liga Árabe, se inventa la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). Su objetivo era la destrucción del Estado de Israel, no la creación de un Estado "palestino" - que ni siquiera mencionan en su Carta fundacional, porque Gaza era egipcia y Cisjordania era jordana. No eran las fronteras de 1967 las que reclamaban pues todavía no se había producido esa guerra con sus implicancias territoriales.

Recién en 1974 la ONU reconoce a la OLP como "única representante legítima del pueblo palestino". Ahí nace, por decreto político, el tema "palestino".

Dicho esto, hagamos la pregunta incómoda.

Si el mundo árabe hubiera querido resolver el problema de su propia creación, ¿no lo podría haber resuelto en una tarde?

Bastaba invitar a esa población "palestina" a vivir en Egipto, Jordania, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos, Kuwait, con posibilidades y una calidad de vida infinitamente superior.

Usted dirá, y con razón, que nadie quiere dejar su tierra. Es cierto.

Pero le pasó a 8,5 millones de venezolanos, a 9 millones de sirios, a 6,5 millones de ucranianos, a 5,5 millones de afganos. El mundo los recibió. Colombia recibió a 2,8 millones de venezolanos. Alemania a 1,2 millones de sirios.

Y cuando se quiere, se puede. Pregúntenle a Israel.

Este país de 22.000 km² absorbió a casi 1 millón de judíos expulsados de los países árabes entre 1948 y 1970 - de Irak, Yemen, Egipto, Marruecos, sin que nadie los llame "refugiados" y a más de 1,5 millones de judíos de la ex Unión Soviética. A partir de 1990. Los recibió, les dio casa, idioma, trabajo y futuro. Sin ONU, sin UNRWA eterna.

Eso es absorción. Lo otro es utilización.

Solo a los árabes de Gaza y Cisjordania les está prohibido ese derecho. ¿Por qué?

La crisis humanitaria en la Franja de Gaza mantiene a millones de palestinos desplazados

Porque para la Liga Árabe, que intentó eliminar al Estado judío en 1948, 1967 y 1973 y fracasó, esa pobre población "palestina" se convirtió en un instrumento perverso, mucho más útil que como ciudadanos.

Es más útil como arma que como pueblo.

Los que gritan y marchan por las víctimas palestinas no están interesados en resolver un problema, sino en tener una falsa utopía, que de paso deslegitima el derecho judío a contar con un estado. No les importa el Estado palestino, les molesta la existencia de un Estado judío.

Seamos claros: históricamente los países ganan y pierden guerras y con ello territorios. Pregúntenle a Ucrania por Crimea. A Polonia, que perdió el 20% de su territorio en 1945. A Alemania. A India y Pakistán, que intercambiaron 15 millones de personas. No recuerdo muchos casos donde el triunfante devuelve el territorio conquistado en una guerra defensiva y se hace cargo de por vida de la población que le declaró la guerra. Miren nuestro viejo continente con las fronteras que cambiaron cien veces en los últimos dos siglos.

Como escribió Nathan Alterman en su poema "La bandeja de plata", inspirado en palabras de Chaim Weizmann, ningún Estado se entrega en bandeja de plata. Israel no fue la excepción.

Como ironizaba Ephraim Kishon en su sátira "Perdón, ganamos", Israel perdió la oportunidad de ser querido por todos el día que decidió no convertirse en un museo que recuerde a un pueblo desaparecido, sino en un Estado vivo.

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Los judíos e Israel decidimos que no queremos ser pieza de museo.

Si a Egipto y Jordania les importaran realmente, Gaza y Cisjordania estarían vacías hace 50 años y sus habitantes serían médicos en El Cairo, ingenieros en Amán o obreros en Catar. Pero los prefieren pobres, encerrados y armados. Porque un "palestino" vivo en Dubai no sirve. Un "palestino" muerto en Gaza sí cotiza en la ONU.

(*) Miguel Steuermann es periodista, conferencista y dirigente comunitario argentino, cofundador y director general de Radio Jai.