El copiloto del vuelo de Flydubai dijo que buscaba vengar a Gaza con el atentado: “Quería morir como mártir”

El copiloto de Flydubai Hamam al-Hammami, acusado de intentar tomar el control de un avión que viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv, aseguró durante un interrogatorio que actuó motivado por el genocidio en Gaza. “Lo hice por venganza por Gaza, quería morir como mártir”, declaró el ciudadano omaní, según informó el Canal 12 de Israel.

La declaración se conoció mientras continúan las investigaciones para determinar cómo se gestó el ataque y si el hombre actuó por cuenta propia o mantenía vínculos con alguna organización. El caso está siendo analizado por autoridades de Israel, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, debido a que el episodio ocurrió durante el vuelo y terminó con un aterrizaje de emergencia en territorio saudí.

Hamam al-Hammami

Identificaron al copiloto que atacó al piloto de un vuelo de Flydubai y Emiratos confirmó que fue un atentado terrorista

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El hecho ocurrió el 30 de septiembre, a bordo del vuelo FZ1073, un Boeing 737 MAX 8 que había despegado de Dubái con destino al aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv. A bordo viajaban 174 pasajeros, además de los integrantes de la tripulación.

En pleno vuelo, Al-Hammami atacó al comandante Smit Machchhar, de nacionalidad india, dentro de la cabina. El piloto resultó herido durante el enfrentamiento y la aeronave comenzó a perder altitud de manera abrupta: llegó a descender alrededor de 4.267 metros en menos de 30 segundos, según reconstrucciones difundidas por Reuters.

Smit Machchhar

A pesar de las heridas, Machchhar consiguió accionar el mecanismo que permitió abrir la puerta de la cabina. Ese momento fue clave para evitar que el copiloto quedara solo al mando del avión: pasajeros y miembros de la tripulación ingresaron al cockpit y lograron reducirlo. Entre quienes intervinieron había también otros pilotos de Flydubai que viajaban como pasajeros.

Con el atacante neutralizado, esos pilotos ayudaron a recuperar el control de la aeronave. El avión fue desviado y aterrizó de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, donde los pasajeros recibieron asistencia antes de continuar posteriormente su viaje hacia Israel en otra aeronave. No hubo víctimas fatales.

Cómo continúa el caso

El caso ahora se concentra en establecer qué había detrás de la conducta de Al-Hammami. La investigación busca determinar si se trató de una acción individual o si existió algún tipo de planificación o asistencia externa. La Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos ordenó una investigación para reunir pruebas y establecer las circunstancias, los motivos y una eventual conexión con actividades terroristas.

En paralelo, funcionarios israelíes sostienen que el copiloto habría comenzado a planificar el ataque antes de ser contratado por Flydubai. Según esas fuentes, también habría evaluado realizar una acción similar durante un vuelo anterior, aunque finalmente desistió porque conocía a una persona que se encontraba a bordo. La información forma parte de la investigación y todavía no fue presentada como una conclusión judicial.

Las autoridades también intentan reconstruir los antecedentes del copiloto y sus movimientos durante los últimos años. De acuerdo con reportes citados por medios internacionales, se investiga si sus viajes a distintos países y sus posibles contactos con personas u organizaciones radicalizadas tuvieron alguna relación con el ataque. También se analiza el contenido de sus dispositivos electrónicos para determinar cómo se preparó y si recibió instrucciones.

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La investigación involucra además al Shin Bet, el servicio de seguridad interna de Israel, mientras que las autoridades de Emiratos Árabes Unidos llevan adelante sus propias actuaciones. El objetivo es establecer si existieron señales previas que pudieran haber advertido sobre el comportamiento del copiloto y cómo logró formar parte de la tripulación de un vuelo con destino a Israel.

Mientras avanza la pesquisa, la actuación del comandante Machchhar y de los pasajeros fue destacada como determinante para evitar una tragedia. El piloto, que cuenta con alrededor de 15 años de experiencia y unas 9.750 horas de vuelo, consiguió mantener la situación bajo control el tiempo suficiente para permitir que otras personas ingresaran a la cabina y redujeran al atacante.

El episodio también generó preguntas sobre los controles de seguridad aplicados a las tripulaciones de vuelos internacionales con destino a Israel. Las autoridades israelíes comenzaron a revisar sus procedimientos y la coordinación con otros países, mientras continúan las investigaciones para determinar si el ataque fue un acto individual o parte de una operación previamente organizada.





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