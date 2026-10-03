Identificaron al copiloto que atacó al piloto de un vuelo de Flydubai y Emiratos confirmó que fue un atentado terrorista

El gobierno de Emiratos Árabes Unidos confirmó que el ataque ocurrido a bordo de un vuelo de Flydubai fue un atentado terrorista. El episodio ocurrió el miércoles pasado durante un vuelo que conectaba Dubái con Tel Aviv y terminó con un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.

El fiscal general de Emiratos Árabes Unidos, Hamad Saif Al Shamsi, informó que el copiloto intentó llevar adelante el ataque contra el comandante de la aeronave. El sospechoso fue identificado como Hammam al-Hammami, un ciudadano omaní.

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El hecho ocurrió a bordo de un Boeing 737 MAX 8 de Flydubai, que transportaba a 182 personas. Según la investigación, al-Hammami ingresó en la cabina y atacó al comandante con un hacha de emergencia, una herramienta que forma parte del equipamiento de seguridad de la aeronave.

Cómo fue el ataque al piloto del vuelo de Flydubai

Durante la agresión, el avión sufrió una brusca pérdida de altitud de 16.625 pies, unos 5.067 metros, en poco más de 30 segundos. La maniobra provocó daños en la aeronave y complicó el control del vuelo.

El comandante Smit Machchhar, un piloto de nacionalidad india con 17 años de experiencia, resultó gravemente herido. A pesar de las lesiones, consiguió accionar desde el interior el mecanismo que permitió abrir la puerta de la cabina.

De esa manera, otros tripulantes y pasajeros pudieron ingresar y reducir al atacante. Entre quienes se encontraban a bordo había dos pilotos de reserva, que tomaron el control de la aeronave después del enfrentamiento.

El avión consiguió aterrizar de emergencia a las 6.58, hora local, en el aeropuerto de Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita. Las autoridades sauditas detuvieron al sospechoso y posteriormente lo trasladaron a Abu Dabi.

Quién es Hammam al-Hammami, el sospechoso del ataque

Al-Hammami nació en Emiratos Árabes Unidos, tiene madre siria y padre omaní, y había realizado viajes anteriores a Siria. De acuerdo con la información surgida de la investigación, agencias de inteligencia de cuatro países del Golfo y Estados Unidos analizan el caso para determinar los motivos del ataque y establecer si el hombre tenía vínculos con alguna organización extremista.

Una de las hipótesis investigadas es que haya actuado como un “lobo solitario”, es decir, sin formar parte de una estructura organizada.

Las autoridades también buscan determinar cómo pudo acceder a sus funciones dentro de la tripulación y si existieron fallas en los controles previos a su contratación.

Investigan los antecedentes del agresor

La investigación también puso el foco en los antecedentes profesionales de al-Hammami. Las autoridades de Omán ya le habían impuesto restricciones para desempeñarse como piloto y posteriormente había sido destinado a tareas administrativas en Oman Air.

Más tarde fue contratado por Flydubai. Según la información difundida durante la investigación, había realizado estudios a distancia vinculados con la gestión aeronáutica, aunque no contaba allí con formación como piloto.

También recibió una capacitación de tres meses en Royal Air Maroc durante 2025, pero la compañía posteriormente rechazó su solicitud de empleo.

Ahora, las autoridades de Emiratos Árabes Unidos e Israel participan de las tareas destinadas a determinar el móvil del ataque y establecer si existió algún vínculo con organizaciones extremistas.

LB/AF