“Sabía que era mi última oportunidad”: en RDC repasaron el relato del piloto apuñalado por su copiloto en un vuelo de Flydubai

El comandante indio Itmatjar, con más de 10.000 horas de vuelo y 17 años de experiencia como piloto, fue apuñalado por su copiloto durante un vuelo de Flydubai que transportaba a 182 personas. Desde su internación en Abu Dhabi, relató cómo, pese a las múltiples heridas, consiguió reaccionar ante una situación que amenazaba la vida de todos los pasajeros.

El episodio fue analizado en la Ronda de Corresponsales (RDC) de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, donde Marcelo Molina y Norman Powell abordaron la reacción de la tripulación, el ataque dentro de la cabina y los interrogantes que vuelve a plantear sobre la seguridad en la aviación comercial.

El ataque al comandante y la reacción de la tripulación

"Tenía tantas heridas que me desplomé, y fue cuando sentí que el avión estaba cayendo. Sabía que era mi última oportunidad, que la puerta estaba ahí", contó el comandante durante una videoconferencia con la India, en la que participó el primer ministro Narendra Modi.

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El piloto también recordó que, mientras recibía golpes, intentó acercarse a la puerta de la cabina para abrirla y permitir que otros tripulantes intervinieran. En medio de la emergencia, recitó un himno devocional hindú dedicado al dios Hanuman, a quien atribuyó la fuerza y el valor necesarios para enfrentar el ataque.

Marcelo Molina destacó que otros miembros de la tripulación, entre ellos pilotos en formación, lograron recuperar el control del avión, nivelarlo y desviarlo para realizar un aterrizaje seguro. Además, señaló que una niña de 10 años, que se encontraba en el baño junto a la cabina, fue la primera en alertar sobre los ruidos que indicaban que algo grave estaba ocurriendo.

El primer ministro Modi reconoció públicamente el valor y la sangre fría del comandante, a quien agradeció por contribuir a salvar tantas vidas. Mientras tanto, el piloto continúa recuperándose y su vida estaría fuera de peligro.

El ataque reabre el debate sobre la seguridad en la aviación comercial

El episodio también puso en discusión los protocolos de seguridad aérea, especialmente las medidas implementadas después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando las aerolíneas comenzaron a reforzar las puertas de las cabinas para impedir el ingreso de secuestradores.

Norman Powell, periodista y analista internacional, explicó que el nuevo escenario plantea un desafío diferente: "Ahora el debate es bastante distinto. Sin duda que están analizando qué medidas se deben tomar para que no haya otra vez un posible ataque de un piloto o de un copiloto a su compañero en el avión".

Powell advirtió que, aunque los pilotos y las tripulaciones deben atravesar controles para evitar que ingresen armas a bordo, estos procedimientos no siempre se aplican de manera uniforme. "Van a tener seguramente que fortalecer ese tipo de vigilancia para evitar que llegue un arma a manos de un piloto que tenga la mala intención", sostuvo.

Por su parte, Molina agregó que el avión habría sufrido daños estructurales importantes durante la caída, incluido el desprendimiento de parte del timón, lo que incrementó la gravedad del incidente. Ambos periodistas coincidieron en que el ataque impulsará nuevas evaluaciones sobre los protocolos de seguridad y la prevención de agresiones dentro de las cabinas.