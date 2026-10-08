Gustavo Petro denunció que Estados Unidos lo mantiene en lista OFAC por "ser el primer presidente en denunciar el genocidio de Gaza"

El expresidente colombiano Gustavo Petro aseguró que el Gobierno de Estados Unidos lo mantiene en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro por defender los derechos del pueblo palestino en el marco de su conflicto con Israel. “La lista OFAC ya no es un instrumento de lucha contra el narcotráfico, sino que se usa para impedir que Netanyahu sea juzgado”, afirmó.

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El mensaje completo de Gustavo Petro

“La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos saca decenas de colombianos que habían estado vinculados al narcotráfico, mientras sean personas que realmente se separen ya del narco me parece una política justa y es de la soberanía de los EEUU”, comenzó escribiendo el expresidente en su cuenta oficial de X.

Y, en ese punto, denunció: “Lo que si no es para nada justo y representa una ignominia contra la humanidad es que la lista OFAC ya no es un instrumento de lucha contra el narcotráfico, sino que se usa para impedir que Netanyahu sea juzgado como genocida, por eso mientras salen narcotraficantes entran jueces, magistrados de las cortes que tienen como competencia juzgar a Netanyahu”.

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Para luego sumar: “Por eso han sancionado con la lista a 8 de los 17 magistrados de la Corte Penal del estatuto de Roma, ponen en la lista a funcionarias de la ONU como Albanese, ponen organizaciones que han defendido los derechos de los palestinos, y me han puesto a mí por ser el primer presidente en denunciar el genocidio de Gaza, por eso acaba de sancionar metiendo en la lista OFAC a Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), el 18 de agosto de 2026. Es una brillante jurista japonesa y el gobierno de los EEUU comete semejante arbitrariedad contra ella y contra el Japón”.

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Petro advirtió que: “La lista OFAC pierde así cualquier legitimidad mundial y no debe ser acatada por ningún país del mundo ni las personas se esos países. El movimiento de Derechos Humanos en el mundo debe exigir con una campaña mundial la salida de todas estas personas, incluido yo mismo, de la lista OFAC”.

Para cerrar diciendo: “Que empresas de aviación impidan el libre tránsito de personas afectadas por el gobierno de los EEUU sólo porque han defendido un derecho justo: defender el derecho del pueblo palestino a ser libre y soberano. La lista OFAC es hoy un mecanismo de persecución a grupos poblacionales de carácter civil con identidad política que es un delito de lesa humanidad del estatuto de Roma. Los actores de esa persecución deben ser procesados en la Corte Penal Internacional”.

HM