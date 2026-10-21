Las acciones de Carrefour se derrumbaron casi 14% este miércoles 21 de octubre en la Bolsa de París, después de que la compañía anunciara una fuerte revisión a la baja de sus previsiones de ganancias para 2026, tal como consigna AFP. La decisión llegó tras una ola de disturbios y saqueos en Francia que afectó a decenas de supermercados de la cadena y obligó a la empresa a recalcular sus resultados, justo cuando se aproxima el período de mayor consumo del año.

Hacia las 10.30 de París, los papeles del gigante de distribución retrocedían 13,6%, en una reacción de los inversores a la advertencia sobre el impacto económico de las protestas. Según explicó Alexandre Bompard, presidente ejecutivo de Carrefour, unas 50 tiendas fueron saqueadas durante el último fin de semana, en medio de las manifestaciones contra el encarecimiento del costo de vida.

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Las consecuencias sobre el negocio podrían ser significativas. La empresa estima que los disturbios reducirán su resultado operativo anual entre 80 y 200 millones de euros (equivalentes a entre u$s 90 millones y u$s 225 millones). Además de los daños materiales y las pérdidas de mercadería, la compañía enfrenta mayores costos operativos derivados del deterioro de las condiciones de seguridad.

"Íbamos encaminados hacia nuestros objetivos, pero luego el deterioro de las condiciones sociales y de seguridad nos obligó a decir a nuestros inversores, a decir al mercado, que ya no éramos capaces de alcanzar nuestras metas para el último trimestre", reconoció Bompard.

El impacto de las protestas sobre el negocio de Carrefour

El recorte de las previsiones llega en un momento particularmente delicado para la firma. El cuarto trimestre concentra una parte importante de las ventas de supermercados e hipermercados, impulsadas por el consumo de las fiestas de fin de año. Por eso, cualquier interrupción en la actividad comercial puede tener consecuencias desproporcionadas sobre la rentabilidad.

De acuerdo con un análisis de Jefferies, los disturbios podrían representar un impacto equivalente a hasta el 60% del beneficio operativo previsto para el último trimestre, una estimación que ayuda a explicar la magnitud de la caída bursátil.

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El máximo ejecutivo de Carrefour buscó diferenciar los reclamos sociales de los episodios de violencia. En declaraciones a la radio France Inter, Bompard calificó los saqueos como actos de "delincuencia" y sostuvo que no tenían relación con los problemas de "poder adquisitivo" que motivaron las protestas.

Alexandre Bompard, presidente ejecutivo de Carrefour

La situación también se produce en un contexto de debilitamiento de la confianza de los consumidores franceses, afectados por el fuerte encarecimiento de la energía y su impacto sobre los presupuestos familiares.

Las ventas crecieron, pero el escenario cambió

La advertencia sobre los resultados contrasta con la evolución reciente de la facturación. Durante el tercer trimestre de 2026, Carrefour registró ventas por casi 22.700 millones de euros, un crecimiento del 3,9% interanual, lo que mostraba una trayectoria comercial positiva antes del agravamiento de los conflictos.

Sin embargo, el incremento de los ingresos no alcanza para neutralizar el impacto de los daños, las interrupciones comerciales y el aumento de los gastos operativos.

Para los inversores, la principal preocupación es que los disturbios afecten el desempeño de la cadena durante las últimas semanas del año, cuando la demanda estacional suele aportar una parte importante de las ganancias.

Fuente: AFP y EFE / lr