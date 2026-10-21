Ricardo Arriazu advirtió por la incertidumbre financiera global y cuestionó la falta de confianza en la Argentina

Ricardo Arriazu advirtió sobre el escenario de incertidumbre que atraviesa la economía mundial y señaló que la pérdida de confianza en los mercados financieros se convirtió en uno de los principales factores de preocupación. Durante una exposición en Buenos Aires, el economista también analizó la posición de la Argentina frente a las principales potencias y consideró que, pese a su solidez fiscal y patrimonial, el país continúa condicionado por su falta de credibilidad.

El analista realizó estas declaraciones durante el 31° Simposio Internacional de Economía, organizado por los Amigos de la Universidad de Tel Aviv en Argentina (AUTA), en el Hotel Alvear. Allí puso el foco en la venta masiva de bonos públicos en los mercados internacionales y advirtió sobre las dificultades de los gobiernos para contener el endeudamiento y los déficits fiscales “Vemos un proceso de venta masiva de bonos públicos. La gente tiene miedo a ser estafada en todos los países del mundo, pero principalmente en los países desarrollados”, sostuvo Arriazu al describir el panorama financiero internacional.

En su diagnóstico, las principales economías enfrentan problemas estructurales vinculados con el crecimiento de sus deudas, el costo de los intereses y las mayores erogaciones asociadas al envejecimiento de la población. Según explicó, en varios países desarrollados el pago de intereses ya supera el gasto militar, mientras que una porción considerable de los recursos públicos debe destinarse a cubrir las necesidades previsionales.

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Las tensiones geopolíticas y el impacto en la economía mundial

Arriazu también vinculó la inestabilidad financiera con los conflictos internacionales y la disputa por el liderazgo económico global. A su entender, la competencia entre las potencias ya no se limita a cuestiones comerciales o productivas, sino que está cada vez más atravesada por intereses estratégicos y de seguridad “Hoy la economía internacional está llena de incertidumbre, con conflictos geopolíticos y bélicos. De los últimos 16 cambios de potencia dominante, 12 fueron por guerras”, señaló.

El analista describió el escenario actual como una nueva etapa de “guerra fría”, en la que las tensiones entre países repercuten directamente sobre el comercio y las decisiones económicas. En ese marco, advirtió que las relaciones internacionales están cada vez menos determinadas exclusivamente por las ventajas competitivas y más condicionadas por las necesidades estratégicas de cada Estado.

Esta dinámica, sumada al endeudamiento de las principales economías, configura un panorama complejo para los mercados financieros, donde la confianza de los inversores y la sostenibilidad de las cuentas públicas adquieren un papel central.

Al analizar la situación local, Arriazu sostuvo que los indicadores de endeudamiento argentinos son relativamente bajos en comparación con los de otras economías. Según su evaluación, la deuda neta del país equivale al 37% del Producto Interno Bruto (PIB), una proporción que consideró más representativa para medir la situación financiera nacional.

Sin embargo, remarcó que el principal problema argentino no radica exclusivamente en sus números fiscales, sino en la desconfianza acumulada a lo largo de los años “Nuestro nivel de deuda comparado con el mundo es nada; el problema es que nadie nos cree, porque somos estafadores seriales”, afirmó el economista.

La declaración sintetiza su diagnóstico sobre las dificultades que enfrenta el país para recuperar la confianza de los mercados internacionales. Para Arriazu, la reputación financiera argentina representa un obstáculo que persiste incluso cuando determinados indicadores económicos muestran una posición más favorable que la de otras naciones.

Consideró que la Argentina tiene una situación patrimonial sólida, aunque esa fortaleza no se traduce plenamente en mejores perspectivas de crecimiento. También destacó que, desde 2003, los argentinos acumularon más de US$ 400.000 millones, una cifra que utilizó para dimensionar la magnitud de los activos privados.

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Por qué la economía argentina no crece al ritmo esperado

Otro de los ejes de su exposición fue la distancia entre el potencial productivo argentino y el desempeño efectivo de la actividad económica. Arriazu enumeró una serie de condiciones favorables, entre ellas una cosecha récord, el aumento de la producción de hidrocarburos, los resultados positivos de la minería y términos de intercambio beneficiosos para el país.

A esos factores sumó una menor demanda de divisas por parte del sector privado, elementos que, desde su perspectiva, deberían impulsar una expansión económica considerablemente mayor “Cosecha récord, producción récord de hidrocarburos, ganancia en minería, menos compra de divisas por parte del sector privado, términos de intercambio favorables. Deberíamos estar creciendo arriba del cinco y estamos estancados creciendo menos del dos”, planteó.

De esta manera, el economista puso el acento en la brecha entre los recursos disponibles y los resultados que muestra la economía. Su análisis sostiene que la Argentina cuenta con condiciones para acelerar el crecimiento, pero todavía no consigue aprovecharlas plenamente.