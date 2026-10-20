RDEco: Aldo Elías advirtió que los costos son el principal problema del turismo argentino

El aumento de los costos operativos se convirtió en el principal problema para la industria turística argentina, por encima del tipo de cambio. Así lo sostuvo Aldo Elías, empresario hotelero y vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Turismo, quien también analizó la evolución del turismo receptivo, los viajes de argentinos al exterior y la necesidad de promover una estrategia nacional para desarrollar la industria.

En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Elías explicó que el tipo de cambio dejó de ser el principal obstáculo para la actividad turística y que la preocupación central pasa por los costos operativos, que afectan la rentabilidad de hoteles y prestadores de servicios.

Costos y rentabilidad: el principal problema del turismo argentino

“La verdad es que hoy el tipo de cambio dejó de ser un problema para la actividad turística porque se fue acomodando, te diría que desde julio de 2025 en adelante. Lo que es un verdadero problema es el tema costos”, afirmó.

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Aunque reconoció una mejora en los niveles de ocupación, advirtió que los gastos continúan por encima de los ingresos que puede generar el sector. Entre los factores que inciden en esta situación mencionó las tarifas de los servicios y la eliminación de los subsidios energéticos.

El dirigente hotelero consideró razonable que se hayan retirado esos subsidios, pero cuestionó que sigan vigentes impuestos creados para financiarlos. “No se eliminaron los impuestos que se crearon para otorgar esos subsidios, entonces hoy los costos están afectando directamente a la rentabilidad”, señaló.

En esa línea, remarcó que el desafío consiste en alcanzar un equilibrio económico que permita sostener los puestos de trabajo y garantizar el desarrollo de la industria. “Es mucho mayor el perjuicio con el tema costos que con el tema tipo de cambio”, enfatizó.

Elías también cuestionó la idea de que un peso depreciado sea necesariamente beneficioso para el turismo. Recordó que, durante 2022 y 2023, algunos visitantes de países limítrofes cruzaban la frontera para comprar combustible, alimentos y medicamentos a precios más bajos. “Ese beneficio que lo hemos tenido en 2022-2023 es perjudicial para el país, o sea, lo terminamos pagando entre todos”, sostuvo.

Turismo receptivo y salida de argentinos: el desafío de una política de Estado

Al analizar la evolución reciente del sector, Elías indicó que desde julio de 2025 se registraron cambios tanto en el turismo receptivo como en los viajes de argentinos al exterior. Según explicó, ambos movimientos disminuyeron.

Además, comentó que durante un congreso hotelero en Chile recibió referencias sobre el regreso de turistas chilenos a la Argentina para disfrutar de los fines de semana, la gastronomía y los espectáculos, debido a una mejora en los precios relativos.

Sin embargo, insistió en que atraer visitantes mediante un tipo de cambio elevado no constituye una estrategia sostenible a largo plazo. “La Argentina necesita que se entienda el turismo como una política de Estado, se entienda el turismo como una actividad económica trascendente”, afirmó.

Finalmente, destacó que el turismo debe ser considerado un motor de desarrollo, generación de empleo y entrada de divisas, más allá de su dimensión recreativa. Para respaldar su planteo, mencionó las experiencias de España, Portugal, Grecia e Irlanda, países que, según señaló, impulsaron parte de su recuperación económica mediante esta actividad.

“Para la actividad económica, para la economía, el turismo es trascendental”, concluyó, al reclamar una apuesta estratégica que permita fortalecer la competitividad y la rentabilidad del sector argentino.