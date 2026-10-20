Mariano Flores Vidal en RDEco: “La principal enfermedad que tiene la Argentina es fiscal”

La economía argentina enfrenta el desafío de consolidar la desinflación sin comprometer el crecimiento, en un contexto marcado por las tasas de interés, el tipo de cambio y la recuperación de los ingresos. Mariano Flores Vidal, economista, exgerente general del Banco Central y director de Iberión Consultores, consideró que la baja de la inflación será gradual y defendió la importancia del orden fiscal para sostener la estabilización.

En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Flores Vidal cuestionó la idea de que reducir la inflación implique necesariamente resignar el crecimiento económico. Para el economista, el estancamiento registrado durante el segundo trimestre está vinculado, en gran medida, con la aceleración inflacionaria de los primeros meses de 2026.

Desinflación y crecimiento: el papel del orden fiscal

“Esa dicotomía entre si querés bajar la inflación, no te va a crecer la actividad económica, yo no creo en eso”, afirmó. En ese sentido, señaló que los salarios comenzaron a recuperarse en términos reales desde abril y consideró que la evolución de los ingresos es una variable relevante para analizar el desempeño económico.

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El exdirectivo del Banco Central también destacó el cambio de orientación de la política económica y el ordenamiento de las cuentas públicas. Según explicó, el déficit fiscal fue históricamente uno de los principales problemas estructurales del país. “La principal enfermedad que tiene la Argentina es fiscal, lo sabemos todos, el déficit fiscal que te hace que no tengas moneda al final”, sostuvo.

Además, remarcó que la coordinación entre el Banco Central y el Ministerio de Economía representa una diferencia respecto de experiencias anteriores. “Se mostró que acá no se tiene que emitir todos los meses para financiar un fisco. Entonces eso te cambia”, señaló.

Sin embargo, advirtió que recuperar la confianza en la moneda nacional no es un proceso inmediato. Para Flores Vidal, la estabilización requiere continuidad y paciencia, especialmente en un país con recurrentes cambios políticos y dificultades para consolidar el ahorro en pesos.

La desinflación, las tasas de interés y el tipo de cambio

Al analizar las perspectivas inflacionarias, Flores Vidal sostuvo que la velocidad del proceso depende, entre otros factores, del régimen cambiario y de las condiciones internacionales. “Yo técnicamente creo que con tipo de cambio flotante la desinflación tarda, pero viene”, afirmó.

El economista también mencionó el impacto que pueden tener los aumentos internacionales de costos, particularmente los vinculados con el petróleo, sobre los precios internos.

En cuanto a la política monetaria, puso el foco en las tasas de interés y cuestionó que el análisis se concentre exclusivamente en las cantidades de dinero. “Olvídense de las cantidades, hoy todos hablan de cantidades, lo que marca un sendero son las tasas de interés”, enfatizó.

Flores Vidal señaló que las tasas de corto plazo, ubicadas —según los valores que mencionó durante la entrevista— en torno al 20% o 21%, se encontraban por debajo de la inflación mensual. Por ese motivo, caracterizó la situación como un escenario de tasas reales negativas.

Finalmente, planteó que el debate económico debe contemplar tanto la estabilidad de precios como las condiciones necesarias para impulsar la actividad. La recuperación del crédito, el ahorro en moneda nacional y la confianza en el peso continúan siendo desafíos centrales para consolidar un proceso de estabilización duradero.