El riesgo país vuelve a subir y el mercado mira las reservas: el análisis de Carlos Pérez en RDEco

El atraso cambiario, la evolución del riesgo país y la necesidad de fortalecer las reservas internacionales figuran entre los principales desafíos económicos de la Argentina de cara a 2027. Carlos Pérez, economista, exgerente general y director del Banco Central y director de la Fundación Capital, sostuvo que el Gobierno debe priorizar la acumulación de reservas y promover una recuperación más extendida de la actividad para reducir los riesgos de la economía argentina.

En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Pérez advirtió que la combinación de un tipo de cambio real bajo y una productividad económica reducida puede generar desequilibrios. “Tener un tipo de cambio real bajo, combinado con una baja productividad económica, ahí la cosa se pone, yo te diría que se empieza a encender una luz de alerta”, afirmó.

Atraso cambiario: por qué la productividad es clave para la economía

El economista explicó que el nivel del dólar no debe analizarse de manera aislada, sino en relación con la capacidad productiva del país. “No hay que mirar exclusivamente el nivel de tipo de cambio real, sino que hay que mirarlo de la mano a cómo está la productividad económica de un país”, señaló.

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En ese sentido, consideró que la Argentina debe prestar atención a la evolución de sus variables macroeconómicas y llegar a 2027 con una posición financiera más sólida. Para Pérez, “el objetivo en términos del dilema de estabilidad cambiaria y acumulación de reservas, yo gobierno priorizaría la acumulación de reservas”.

También planteó la importancia de impulsar la actividad económica frente al proceso de desinflación. “En el otro dilema, desinflación o actividad económica, priorizaría actividad económica”, sostuvo.

Respecto de una eventual corrección cambiaria, destacó que las cuentas públicas ordenadas modifican las condiciones económicas. Según explicó, el país acumula superávit primario y financiero, lo que puede influir en la relación entre el dólar y los precios.

“Me parece que las condiciones que tiene la Argentina, con cuentas fiscales ordenadas, sin dominancia fiscal en la política monetaria, me parece que las condiciones son otras”, remarcó.

Riesgo país: reservas, crecimiento y señales financieras

Al analizar la suba del riesgo país, Pérez consideró que el mercado debe ser escuchado y que es necesario identificar las variables que explican su comportamiento. “Uno tiene que respetar a los mercados, no se tiene que enojar y de algún modo tiene que tratar de buscar la variable explicativa de por qué el mercado está dando suba en el riesgo país”, afirmó.

Entre los factores centrales, mencionó la acumulación de reservas y la evolución de la actividad económica. Advirtió que el crecimiento argentino continúa siendo moderado y desigual, con diferencias marcadas entre sectores.

“Tenés un crecimiento modesto y heterogéneo, por lo tanto tenés que tratar de que esa modestia ceda un poco y que adicionalmente se expanda lo más posible en términos de sectores de actividad económica”, explicó.

El especialista señaló que la industria, el comercio y la construcción enfrentan dificultades, mientras que las exportaciones muestran una evolución más favorable que el consumo y la inversión.

Por último, propuso reforzar la comunicación oficial sobre el financiamiento del país. “No sería nada malo que vuelva a presentar el Ministerio de Economía el programa financiero, fundamentalmente el programa financiero del próximo año 2027”, concluyó, al considerar que una actualización de las proyecciones podría aportar claridad ante los cambios en el escenario económico.