Carlos Pérez en RDEco: “Es muy importante que la Argentina priorice la acumulación de reservas”

El proceso de desinflación avanza con resultados positivos, pero el Gobierno enfrenta tensiones entre bajar la inflación, reactivar la economía, mantener la estabilidad cambiaria y acumular reservas. Así lo sostuvo Carlos Pérez, exdirector del Banco Central y director de Fundación Capital, al analizar los desafíos del programa económico de Javier Milei.

En diálogo con Ronda de Economistas, por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Pérez consideró que la política antiinflacionaria obtuvo resultados positivos desde el inicio de la gestión, aunque reconoció que todavía existen dificultades para consolidar la estabilidad económica.

Desinflación y actividad económica: el dilema que enfrenta el Gobierno

“Yo creo que el proceso de desinflación es exitoso”, afirmó el economista, al recordar el escenario que enfrentaba el país al comienzo del mandato de Javier Milei, marcado por riesgos de reestructuración de la deuda, dificultades financieras y una amenaza de hiperinflación.

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En ese contexto, destacó el papel del ajuste fiscal en la política monetaria. “Este gobierno, producto de un fuerte ajuste fiscal que hizo el primer año, le quita dominancia fiscal a la política monetaria”, explicó, y señaló que esa condición representa una mayor libertad de acción para el Banco Central.

Sin embargo, Pérez advirtió que el desafío actual no consiste solamente en continuar reduciendo la inflación, sino también en evitar que ese proceso profundice las dificultades de la actividad económica. “Me preocupa más el dilema inflación, actividad económica, que aceleren aún más la desinflación”, sostuvo.

Respecto de las perspectivas para los próximos meses, explicó que los procesos de estabilización en países con inflación elevada suelen demandar varios años. En esa línea, consideró posible que la inflación anual pase de niveles cercanos al 30% a la zona del 20%, aunque manifestó diferencias con las proyecciones oficiales de crecimiento.

Desde Fundación Capital, indicó que los factores que impulsan el consumo y la inversión todavía son débiles. Además, advirtió que la incertidumbre política y el calendario electoral pueden limitar las decisiones económicas del Gobierno.

Dólar y reservas: el dilema entre estabilidad cambiaria y crecimiento

Para Pérez, la política económica enfrenta cuatro objetivos que resultan difíciles de alcanzar simultáneamente: reducir la inflación, impulsar la actividad, sostener la estabilidad cambiaria y acumular reservas internacionales.

“Es como que no podés cumplir todos los objetivos, porque un objetivo se enfrenta con el otro”, explicó. Según su análisis, mantener el dólar contenido puede entrar en tensión con la necesidad de comprar divisas, mientras que acelerar la desinflación puede dificultar la recuperación económica.

El economista destacó el comportamiento del Banco Central durante el período en que logró comprar alrededor de 100 millones de dólares diarios en jornadas hábiles. En esos meses, recordó, el riesgo país bajó de aproximadamente 600 a 400 puntos básicos. En contraste, señaló que, cuando las compras de divisas disminuyeron en septiembre, el riesgo país volvió a subir.

Frente a este escenario, planteó la necesidad de priorizar el fortalecimiento de las reservas y la recuperación de la actividad. “Me parece que es muy importante que la Argentina priorice la acumulación de reservas”, afirmó, al defender un Banco Central con mayor capacidad de intervención ante eventuales dificultades financieras.

También propuso evaluar alternativas para estimular la circulación de dinero y el crédito. Entre ellas, mencionó la posibilidad de no esterilizar las compras de dólares, con el objetivo de favorecer una mayor demanda de dinero y una mejor intermediación financiera.