Mariano Flores Vidal analizó el riesgo país en RDEco: “La mayor parte de lo que nos está pasando tiene que ver con temas internos”

La suba del riesgo país volvió a poner en discusión la confianza de los mercados en la economía argentina. Para el economista Mariano Flores Vidal, la incertidumbre política y las dudas sobre la continuidad de la política económica condicionan las expectativas de los mercados. El especialista advirtió que las perspectivas sobre lo que sucederá después de 2027 influyen en las decisiones de inversión y en la cotización de los bonos soberanos.

En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Flores Vidal sostuvo: “La mayor parte de lo que nos está pasando tiene que ver con temas internos”. Y sintetizó su diagnóstico: “Incertidumbre política, pero principalmente incertidumbre sobre el rumbo que va a tener la economía, y toda la política económica y social a partir de 2028”.

Riesgo país: la incertidumbre sobre el rumbo económico a partir de 2028

El economista explicó que la diferencia entre los rendimientos de los bonos argentinos refleja las dudas del mercado sobre la continuidad de las políticas económicas. Mientras los títulos con vencimientos más cercanos ofrecen rendimientos considerablemente menores, los que vencen a partir de 2028 presentan tasas mucho más elevadas, según los valores mencionados durante la entrevista.

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Para Flores Vidal, esa brecha está vinculada con el riesgo de un cambio de orientación económica después de las elecciones. “Acá está la Argentina pendular, el otro dice voy a hacer todo lo contrario”, señaló al describir la posibilidad de que una futura administración revierta las decisiones del Gobierno actual.

En ese escenario, las promesas oficiales de contar con recursos para afrontar los compromisos financieros pueden resultar insuficientes para despejar todas las dudas. El mercado también evalúa si esas herramientas seguirán disponibles y se utilizarán de la misma manera ante un eventual cambio político.

El especialista agregó que la incertidumbre también afecta las decisiones empresariales. Aunque existen sectores beneficiados por la apertura económica, otros necesitan inversiones para adaptarse y competir. Además, planteó que la apreciación del tipo de cambio real puede representar un obstáculo para quienes buscan ampliar su actividad.

Inflación e inversión: los desafíos del plan económico

Flores Vidal consideró que el programa del Gobierno debe analizarse como un plan económico integral y no solamente como una estrategia para reducir la inflación. “Yo creo que es un plan de estabilización, pero es un plan económico”, afirmó, al destacar que el proceso involucra distintas variables y desafíos.

Respecto de la desinflación, defendió que el Presidente transmita entusiasmo sobre ese objetivo, aunque advirtió que sostener los resultados requiere tiempo y constancia. “El entusiasmo por querer bajar la inflación está bien transmitirlo”, sostuvo.

El economista reconoció avances en la estabilización, pero remarcó que la etapa siguiente puede resultar más compleja. Para ilustrarlo, comparó el proceso con una dieta: “Los primeros 20 kilos los bajás y lograste la dieta correcta. Después es mucho esfuerzo y es constancia”.

Finalmente, señaló que bajar rápidamente la inflación mediante anclajes cambiarios no garantiza resultados duraderos. Su diagnóstico apunta a un desafío central para la economía argentina: consolidar la estabilidad, recuperar la confianza y generar condiciones que permitan sostener la inversión, más allá de las expectativas de corto plazo.