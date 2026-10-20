RDEco: las señales de alerta detrás de la estabilidad cambiaria

La estabilidad del dólar contrasta con las dificultades que enfrentan distintos sectores productivos y los problemas de los argentinos para llegar a fin de mes. El analista de mercados Santiago Llull advirtió sobre las dificultades para impulsar la productividad y recuperar el poder adquisitivo en el actual escenario económico.

En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Llull analizó la estabilidad cambiaria y advirtió que los principales desafíos de la economía argentina podrían aparecer en la actividad productiva, el consumo y el poder adquisitivo, más que en el frente cambiario. En ese sentido, sostuvo que las perspectivas de las exportaciones permitirían contar con una mayor oferta de divisas, aunque persisten interrogantes sobre el desempeño de distintos sectores económicos.

Dólar estable y dudas sobre la productividad del modelo económico

Sin embargo, Llull señaló que la estabilidad del tipo de cambio no necesariamente refleja una mejora generalizada de la economía. Como ejemplo, mencionó las dificultades que atraviesan el sector hotelero y los comercios, que deben adaptar sus precios y estrategias comerciales para sostener las ventas.

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El analista explicó que la necesidad de estimular el consumo se observa en las condiciones de financiación que ofrecen los negocios. Según describió, las cuotas se convirtieron en una herramienta para movilizar mercadería que anteriormente podía representar una oportunidad de rentabilidad financiera.

En su evaluación del mercado, destacó que el dólar registra variaciones acotadas, pero advirtió sobre la desconfianza en la capacidad del modelo económico para impulsar la productividad. Para el especialista, las expectativas sobre la evolución de los precios y el crecimiento también condicionan las perspectivas de recuperación.

Llull vinculó esas dudas con la distancia entre las expectativas económicas y la situación cotidiana de los hogares. A su entender, las promesas de una mejora sostenida pierden fuerza cuando las familias siguen enfrentando dificultades para cubrir sus gastos habituales.

El consumo y las dificultades para llegar a fin de mes

El analista también puso el foco en el impacto social de la situación económica y en las limitaciones que enfrenta una parte de la población para acceder a determinados consumos.

En ese contexto, señaló que las vacaciones se convirtieron en un gasto difícil de afrontar para numerosos argentinos, una situación que, según aclaró, no comenzó con la actual gestión de gobierno.