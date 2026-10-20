Saqueos en Francia: las marcas de lujo temen por las ventas y la imagen del país

Los saqueos y destrozos que se extendieron por Francia durante el fin de semana alcanzaron a algunas de las marcas más reconocidas de la industria del lujo. Boutiques de Louis Vuitton, Hermès, Dior y Burberry estuvieron entre los locales atacados, mientras que una sucursal de Louis Vuitton en Marsella y una tienda de Kenzo fueron saqueadas. El temor de los empresarios es que las consecuencias vayan más allá de la mercadería robada y los costos de reparación. La violencia también amenaza con alejar a los clientes, reducir las ventas y afectar la imagen comercial del país.

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El alcance de los daños quedó reflejado en la actualización oficial del lunes. El Gobierno francés elevó a 3.000 el número de comercios afectados por los disturbios, entre locales vandalizados, establecimientos saqueados y vidrieras destruidas, según información recogida por Associated Press. Un día antes, Alexandre Bompard, CEO de Carrefour y presidente de la Federación del Comercio y la Distribución (FCD), había estimado que los daños para el sector alcanzarían varios cientos de millones de euros.

La preocupación alcanza tanto a las grandes compañías como a los comerciantes independientes. En una declaración difundida en redes sociales, Thierry Guibert, CEO de Lacoste, sostuvo que los ataques contra los comercios de su empresa y de Aigle ponen en riesgo mucho más que los locales físicos.

“Cuando saquean nuestras tiendas, no solo se rompen vidrieras: se ponen en riesgo empleos, años de trabajo, conocimientos y el compromiso de miles de mujeres y hombres”, advirtió el directivo, según señalo Business Insider.

El temor a una caída de las ventas y del turismo

El impacto económico no se limita a las pérdidas materiales. Entre los empresarios crece la preocupación por la posibilidad de que los episodios de violencia afecten la circulación de compradores y turistas, especialmente en las principales zonas comerciales de las ciudades francesas.

Nicolas Houzé, presidente ejecutivo de Galeries Lafayette, advirtió en una publicación en LinkedIn que los saqueos no solo provocaron daños materiales y pérdidas económicas, sino que también afectaron la imagen internacional de Francia y su atractivo como destino turístico.

En la misma línea, Alain Di Crescenzo, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Francia, alertó sobre las consecuencias que pueden tener estos episodios para la actividad. “Destruir un negocio es asustar a los clientes, desalentar a quienes querían instalarse y dañar durante mucho tiempo lo que llevó años construir”, señaló, de acuerdo con Business Insider.

El temor de los empresarios tiene, además, un componente inmediato, ya que los cierres preventivos y la interrupción de la actividad pueden afectar los ingresos incluso en aquellos comercios que no sufrieron daños directos. Sephora, por ejemplo, cerró sus locales franceses el sábado por la tarde y mantuvo la mayoría cerrados el domingo, después de que varias sucursales fueran saqueadas.

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La cobertura de los seguros también aparece como un punto de incertidumbre. Según un relevamiento publicado por Euronews a partir de información de Associated Press, buena parte de las pólizas comerciales en Francia contempla daños por disturbios, vandalismo y saqueos. Sin embargo, la compensación por la pérdida de ingresos durante los cierres depende de que el comercio tenga contratada una cobertura adicional por interrupción de la actividad y de las condiciones de cada póliza.

La reacción también se trasladó a los mercados. Durante la rueda del lunes, las acciones de LVMH, el conglomerado propietario de Louis Vuitton y otras marcas de lujo, retrocedieron 1,8%, mientras que Carrefour cayó 2,2%. El índice CAC 40, que agrupa a las principales empresas cotizadas de Francia, terminó con una baja del 1,1%, en una jornada marcada por la incertidumbre política y las consecuencias económicas de los disturbios.

El Gobierno busca frenar la reventa de los productos robados

A las pérdidas por mercadería, daños y posibles ventas no realizadas se sumó otro problema: la aparición de productos presuntamente robados en plataformas de compraventa por internet.

El Gobierno francés exigió a empresas como Vinted, Amazon, eBay y TikTok que retiraran los anuncios vinculados con artículos sustraídos durante los saqueos. La ministra delegada de Asuntos Digitales, Anne Le Hénanff, advirtió que numerosos productos robados estaban siendo ofrecidos en esas plataformas.

Multitud de productos robados en estos dos últimos días en toda Francia "se están poniendo a la venta en algunas plataformas", afirmó en X la ministra. "Esperamos que estas plataformas retiren sin demora los anuncios en cuestión", advirtió.

Vinted aseguró que tomó medidas para identificar y eliminar publicaciones sospechosas, reforzó sus controles y ratificó su política de tolerancia cero frente a la comercialización de bienes robados. Según Reuters, las autoridades mantuvieron reuniones con representantes de las plataformas para coordinar la respuesta.

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