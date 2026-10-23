Lula y Flávio Bolsonaro protagonizan el último debate presidencial este viernes antes del balotaje en Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro se enfrentarán este viernes 23 de octubre en el último debate presidencial antes del balotaje del domingo 25. El encuentro comenzará a las 21.20, hora de Argentina y Brasilia, y será organizado por TV Globo en sus estudios de Río de Janeiro. PERFIL seguirá minuto a minuto las declaraciones, las propuestas y los principales cruces entre ambos candidatos. El debate se realizará después de una semana en la que los principales relevamientos registraron diferencias mínimas entre los dos aspirantes a la Presidencia.

Lula, candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), buscará un nuevo mandato frente al hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, que representa al Partido Liberal (PL). En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, Flávio obtuvo el 47,03% de los votos válidos, mientras que el mandatario alcanzó el 45,16%, según los resultados de la Justicia Electoral brasileña. La diferencia entre ambos candidatos fue de apenas 1,87 puntos porcentuales. Ninguno de los dos participó en los debates de aquella instancia electoral y su primer enfrentamiento televisivo se produjo el domingo 18 de octubre.

Flavio Bolsonaro sorprendió a Lula con el triunfo en primera vuelta

La transmisión estará a cargo de TV Globo, con la conducción del periodista César Tralli, y también podrá seguirse por GloboNews, el portal g1 y la plataforma Globoplay. El programa tendrá cuatro bloques de preguntas y respuestas, tres dedicados a temas determinados y uno de discusión libre, además de las consideraciones finales. La primera parte incluirá seis rondas con temas vinculados a las regiones de Brasil y una cuestión de alcance nacional, mientras que en los dos bloques siguientes los candidatos podrán elegir los asuntos que desean discutir. Para el último tramo, cada uno dispondrá de ocho minutos de intervención, sin límite en la cantidad de veces que podrá tomar la palabra. La emisora también estableció restricciones a los desplazamientos por el estudio y anunció que verificará las declaraciones de los participantes a través de sus plataformas digitales.

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Qué dicen las últimas encuestas sobre Lula y Flávio Bolsonaro

La encuesta de Datafolha difundida el jueves 22 de octubre registró un empate del 50% para cada candidato en votos válidos, que excluyen los sufragios en blanco y nulos. Al considerar todas las respuestas, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47% de intención de voto y Lula el 46%, mientras que un 5% manifestó que votará en blanco o anulará su sufragio y otro 2% permaneció indeciso. El instituto entrevistó a 2.520 personas entre el 20 y el 22 de octubre, con un margen de error de dos puntos porcentuales. El relevamiento, realizado para Folha de S.Paulo y TV Globo, quedó registrado ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Lula Da Silva, del Sertão a presidente de Brasil

Otro estudio publicado el jueves, elaborado por PoderData/Aya, ubicó a Flávio Bolsonaro con el 51% de los votos válidos, frente al 49% del actual presidente. La medición se realizó por teléfono entre el 19 y el 21 de octubre, con 4.000 entrevistados y un margen de error de 1,6 puntos porcentuales. Por su parte, Quaest había informado el miércoles que el senador alcanzaba el 45% de las intenciones de voto, contra el 44% de Lula, considerando el total de entrevistados. Ese último relevamiento, realizado entre el 17 y el 20 de octubre, también registró un 9% de respuestas en blanco, nulas o de personas que no votarían, además de un 2% de indecisos.

La evolución de las encuestas de Datafolha muestra una reducción de la ventaja que tenía Flávio Bolsonaro al comienzo de la segunda vuelta. En la primera semana de campaña, el senador aparecía con el 52% de los votos válidos frente al 48% de Lula, una diferencia que posteriormente pasó al 51% contra el 49% y terminó en el empate registrado el jueves. El último relevamiento también mostró diferencias en la composición del electorado: Lula registra una mayor intención de voto entre las mujeres y en el nordeste brasileño, mientras que Bolsonaro obtiene mejores resultados entre los hombres y los evangélicos.

Lula logró reducir la ya pequeña diferencia de votos hasta alcanzar un empate técnico en las últimas encuestas

Los niveles de rechazo a ambos candidatos también cambiaron durante octubre. Según Quaest, el porcentaje de entrevistados que afirmó que no votaría por Lula bajo ninguna circunstancia cayó del 53% al 47% entre el 14 y el 21 de octubre, mientras que el rechazo a Flávio Bolsonaro pasó del 54% al 52%. Por otra parte, Datafolha registró que el 94% de los consultados ya tenía decidido su voto, aunque un 6% reconoció que todavía podría cambiar de candidato.

Cómo fue el primer debate presidencial entre Lula y Bolsonaro

El primer enfrentamiento televisivo se realizó el domingo 18 de octubre en los estudios de TV Bandeirantes, en San Pablo, y estuvo marcado por los ataques personales y las acusaciones de corrupción. Flávio Bolsonaro cuestionó a Lula por las investigaciones relacionadas con su hijo Fábio Luís Lula da Silva y la lobista Roberta Luchsinger, mientras que el Presidente reclamó explicaciones sobre los vínculos del senador con el banquero Daniel Vorcaro, involucrado en el caso Banco Master. Lula también le preguntó por una solicitud de 134 millones de reales vinculada con una película sobre Jair Bolsonaro, mientras que su adversario hizo referencias a presuntos pagos al entorno presidencial. La discusión se extendió a los acompañantes de ambas campañas, cuyas interrupciones obligaron a los moderadores a detener el cronómetro en distintos momentos.

Flavio Bolsonaro buscaría sacar diferencia en el último debate en materia de seguridad

En materia de seguridad, Bolsonaro propuso clasificar a organizaciones criminales como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho como grupos narcoterroristas. También prometió ampliar en más de 500.000 plazas la capacidad del sistema penitenciario y reforzar la presencia militar en las fronteras. Lula, en cambio, defendió la creación de un Ministerio de Seguridad Pública para coordinar las acciones entre el Gobierno federal, los estados y los municipios, y cuestionó las posiciones de su adversario sobre distintas políticas sociales. En el apartado económico, Flávio prometió medidas de alivio para personas y empresas endeudadas, mientras que el mandatario defendió los resultados de su gestión y preguntó si el senador pretendía seguir el modelo económico del presidente argentino Javier Milei.

Los candidatos también discutieron sobre salud pública, la gestión de la pandemia y los vínculos comerciales de Brasil con Estados Unidos. Lula cuestionó la relación de la familia Bolsonaro con la administración de Donald Trump, mientras que Flávio rechazó las acusaciones y defendió una mayor cooperación internacional contra el narcotráfico. Otro de los momentos más tensos llegó cuando el Presidente desafió al senador a levantar los secretos bancario y telefónico de ambos candidatos y sus familiares para responder a las acusaciones de corrupción. El planteo continuó durante los días posteriores al debate y derivó en una presentación conjunta ante la Justicia Electoral brasileña.

Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro, cabeza a cabeza a tres días de la segunda vuelta

El jueves 22, las campañas de Lula y Flávio Bolsonaro presentaron ante el Tribunal Superior Electoral un acuerdo para autorizar la divulgación de sus datos bancarios, fiscales y telefónicos. El ministro André Mendonça, encargado de analizar la presentación, señaló que los propios involucrados podían hacer pública esa información sin necesidad de una autorización judicial. También aclaró que la difusión voluntaria de documentos personales no reemplaza las investigaciones que pudieran realizar los organismos competentes. El cruce por los datos bancarios podría repetirse este viernes durante el debate de TV Globo.

DCQ