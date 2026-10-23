El Papa León XIV suspendió un viaje en helicóptero a Asís por recomendación médica

Pese a su excelente "evolución posoperatoria", el papa León XIV no viajará a la ciudad italiana de Asís este viernes debido a que los médicos que lo tratan “no consideran oportuno el vuelo en helicóptero previsto para el 27 de octubre”. Asimismo se informó que se le realizó una “radiografía de tórax de control para continuar su recuperación tras la cirugía torácica”, luego de la operación a la que fue sometido el martes 13 de este mes por un adenocarcinoma que le detectaron en el pulmón derecho.

“Según lo programado, el Santo Padre se ha sometido a una radiografía de tórax de control. El examen confirmó su excelente evolución postoperatoria”, señalaron mediante un informe el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora con relación a la recuperación del máximo líder de la iglesia católica que tiene prevista una gira por Sudamérica entre el 8 y el 11 de noviembre que incluye a Uruguay, Argentina y Perú.

León XIV tenía previsto participar en un encuentro interreligioso por la paz, en conmemoración de los 40 años de la histórica jornada convocada por San Juan Pablo II. Aunque no asistirá personalmente, enviará un mensaje a los participantes.

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“La macro todavía no baja al plato”: Rossi por la visita del Papa León XIV

"El Papa León XIV enviará un mensaje de cercanía a los participantes convencido de que el «espíritu de Asís», el diálogo y la búsqueda de palabras y gestos de paz son recursos valiosos en una época de conflictos”, informó ña Oficina de Prensa de la Santa Sede.

La recuperación del Papa León XIV

León XIV no necesitará tratamientos adicionales tras la extirpación de un adenocarcinoma de pulmón, según los análisis histológicos definitivos. Los estudios confirmaron que la enfermedad estaba localizada y que no requiere otra intervención oncológica. “Una evaluación oncológica posterior confirmó que no era necesario ningún tratamiento adicional”, señaló el comunicado de la Santa Sede

León XIV retomó su agenda pública con el rezo del ángelus el domingo pasado y la audiencia general en la Plaza de San Pedro, que recorrió a bordo del papamóvil.

El Papa León XIV se mostró en Plaza de San Pedro y encabezó la audiencia general de los miércoles

La decisión de no viajar a Asís se conoce mientras continúa la recuperación del Papa y permanece pendiente la confirmación de su viaje previsto a Argentina, Uruguay y Perú, previsto entre el 6 y el 17 de noviembre. La gira incluirá 14 vuelos, más de 40 discursos, nueve misas multitudinarias y reuniones con autoridades y comunidades. El programa también contempla una visita a Cusco, ciudad situada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, donde está previsto un traslado en helicóptero.

RM