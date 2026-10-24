Fito Páez criticó al gobierno de Javier Milei durante una entrevista con el canal español La Sexta, en la que cuestionó el funcionamiento de la democracia y el papel de los dirigentes políticos en el escenario actual. “Hoy reinan las finanzas y los políticos son monigotes de turno”, afirmó el músico argentino, que se encuentra en España en el marco de una nueva gira.

Las declaraciones se produjeron en el programa Cara al Show, conducido por Marc Giró, donde el artista fue consultado sobre su opinión acerca del Presidente y su libertad para expresarse durante la actual gestión “Yo me siento libre siempre, ¿en qué momento alguien me va a decir a mí lo que tengo que hacer o no hacer?”, respondió Páez. Luego, anticipó que haría un análisis que definió, con ironía, como “amable, inteligente y picarón”.

En ese contexto, el músico apeló a la ironía para referirse a las ideas de democracia y libertad. “¿Querían la democracia y la libertad? Aquí la tienen. ¿La sangre derramada? Aquí la tienen”, expresó.

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Páez consideró que la democracia sigue siendo, entre los sistemas políticos posibles, “lo mejorcito”, aunque planteó que la percepción sobre su funcionamiento cambió con el paso del tiempo “Digamos que hasta los años 80 se podía pensar así. Nosotros, los de a pie, no conocíamos lo que se conoce ahora y podíamos decir que la gente va a votar y que gane el mejor o el que mejor hizo las cosas”, sostuvo.

Sin embargo, el artista señaló que esa concepción quedó atrás y cuestionó la influencia de los intereses económicos sobre la política. “Ese cuentito se terminó, hoy reinan las finanzas, los políticos son monigotes de turno y esto es todo”, afirmó. A continuación, definió el escenario actual como “una parodia de la democracia” y desafió a quienes no compartan su diagnóstico: “Y que alguien venga a decirme lo contrario”.

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La preocupación de Fito Páez por los vínculos humanos

Durante la entrevista, el músico también expresó su preocupación por el deterioro de las relaciones sociales y la comunicación entre las personas. Según planteó, el escenario actual está atravesado por un proceso de desintegración del espíritu humano y de los vínculos. “Si bien, en esta comedia seguimos yéndonos por el barranco de la desintegración del espíritu humano y la comunicación de los seres humanos”, manifestó.

Frente a ese panorama, Páez destacó el lugar de la música como una herramienta capaz de generar conexiones entre las personas, más allá de las diferencias y los conflictos. “La música es el único canal por el cual podemos interconectar de una manera superior, en el sentido en el que nos recuerda quiénes somos, cómo somos y la pequeña cosita que somos en el universo”, sostuvo.

Además, vinculó esa reflexión con la educación y planteó la necesidad de darle mayor espacio a la formación musical en las escuelas “Atrapados en este mundo de miedos nos olvidamos de que la música debería enseñarse en las escuelas”, concluyó.

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Las críticas de Páez se conocieron durante una nueva visita de Javier Milei a España, donde el Presidente protagonizó cruces con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y mantuvo enfrentamientos verbales con periodistas.

Durante su estadía en Madrid, el mandatario argentino cuestionó al dirigente socialista y defendió las posiciones de referentes de la derecha española, entre ellos Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular, y Santiago Abascal, de Vox.

También se reunió con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y participó en actividades vinculadas con organizaciones afines a sus ideas políticas. Sus declaraciones contra Sánchez y sus cuestionamientos a la prensa tuvieron repercusión en los medios españoles, en un contexto de creciente confrontación política de cara a las elecciones generales previstas en España.

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