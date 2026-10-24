Milei habló de su reelección y lanzó una advertencia: “No veo a los argentinos votando para atrás”

El presidente Javier Milei aseguró que confía en conseguir la reelección en 2027 y defendió la continuidad de su programa económico. Durante una entrevista con Radio Mitre, sostuvo que una nueva victoria electoral permitiría profundizar las reformas de su gobierno y mejorar las expectativas de los inversores.

“Estoy supertranquilo”, afirmó el mandatario cuando le preguntaron por sus posibilidades electorales. En ese sentido, aseguró que no espera que los argentinos vuelvan a elegir propuestas que, según su interpretación, representan “cien años de decadencia”.

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“No veo a los argentinos votando para atrás”, sostuvo. Para fundamentar su confianza, mencionó la evolución de indicadores como la inflación, el producto bruto interno (PBI) per cápita, la pobreza y la seguridad. El Presidente presentó esos resultados como argumentos a favor de la continuidad de su gestión.

Milei proyectó una baja del riesgo país y un crecimiento de hasta el 8%

Milei vinculó sus expectativas electorales con el rumbo de la economía y afirmó que un triunfo en las urnas funcionaría como una señal para los inversores. Según proyectó, después de ese resultado el riesgo país podría ubicarse en 200 puntos básicos y la economía argentina tendría la posibilidad de crecer a tasas de entre el 7% y el 8%.

El mandatario también trazó un escenario de largo plazo para la Argentina. Afirmó que, si se mantiene el crecimiento económico, el país podría duplicar su PBI en diez años y cuadruplicar el PBI per cápita en dos décadas. “Entre 15 y 20 años nos convertimos en un país desarrollado”, sostuvo. Además, consideró que la Argentina podría convertirse en la primera potencia mundial en un horizonte de entre 30 y 40 años.

Para alcanzar esos objetivos, el Presidente defendió la continuidad de las reformas estructurales y las medidas de desregulación impulsadas por su administración, en particular en los sectores energético y minero.

Entre las herramientas que destacó se encuentra el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según afirmó, el programa reúne proyectos por US$210.000 millones, de los cuales US$70.000 millones estarían aprobados. Milei lo definió como “la política industrial más importante de la historia argentina”.

El pedido de Milei para que mejoren los ingresos

Durante la charla, el Presidente también respondió a las preocupaciones de quienes todavía no perciben una mejora en sus ingresos. Sostuvo que la recuperación salarial requiere tiempo y depende de que la economía reconstruya su capacidad de ahorro e inversión. “No me pida milagros. Soy un ser humano. Hago lo mejor que se puede con los recursos que tengo”, expresó.

Milei argumentó que el crecimiento de los salarios no puede producirse de manera inmediata y defendió el proceso de transformación económica que impulsa desde el inicio de su mandato. “Esto se construye con trabajo, con tiempo”, agregó.

El sistema está roto

En ese contexto, afirmó que la economía podría cerrar los primeros cuatro años de su gestión con un crecimiento acumulado de entre el 16% y el 18%. También aseguró que los ingresos de los trabajadores informales se ubican cerca de un 60% por encima del nivel registrado al comienzo de su administración. Durante la entrevista, no precisó la base de cálculo de la primera estimación ni aportó documentación para contrastar las cifras.

Milei habló de una posible fórmula con Patricia Bullrich en 2027

El Presidente también fue consultado sobre la posibilidad de compartir una fórmula electoral con Patricia Bullrich en las elecciones presidenciales de 2027. Si bien evitó confirmar si la ministra de Seguridad podría ser su candidata a vicepresidenta, ratificó que forma parte de su espacio político.

“Obviamente, si es parte del espacio, claramente”, respondió cuando le preguntaron por la posibilidad de competir juntos. Además, definió a Bullrich como “uno de los grandes referentes del espacio” y aseguró que es “un soldado de este gobierno”. Sin embargo, aclaró que todavía no es momento de resolver las candidaturas. “No discuto ese tema todavía. No es el momento”, señaló.

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Milei sostuvo que la estrategia electoral deberá definirse en la mesa política del oficialismo y afirmó que, por ahora, su prioridad está puesta en la gestión y en la denominada “batalla cultural”.

De cara a 2027, el mandatario insistió en que la continuidad de su programa económico dependerá del respaldo de los votantes. “Yo confío en los argentinos”, concluyó.

LB/ff