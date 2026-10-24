Milei amenazó con iniciar acciones legales contra periodistas y denunció una “operación” de La Nación por el caso $LIBRA

El presidente Javier Milei amenazó este sábado con iniciar acciones legales contra los periodistas que investigaron la causa $LIBRA, en la que fue sobreseído el viernes. En una entrevista con Radio Mitre, acusó al grupo La Nación de haber montado una “operación” en su contra y sostuvo que evaluará con sus abogados cómo avanzar contra quienes, según él, lo difamaron.

“Me estuvieron ensuciando un año, ocho meses y nueve días”, afirmó, y responsabilizó al titular del grupo, Fernando Saguier, y al periodista Hugo Alconada Mon. Según el Presidente, la cobertura del caso buscaba presionar al Estado para que condonara una deuda vinculada al Movistar Arena, el estadio que administra el grupo. “Es un escándalo de proporciones mayúsculas. Intentan generar caos para conseguir favores políticos”, agregó.

Javier Milei insultó a Natalia Volosin, periodista de PERFIL, tras ser sobreseido del escándalo $Libra

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Los periodistas apuntados

Las declaraciones llegaron pocas horas después de un discurso aún más duro. El viernes por la noche, durante la cena anual de la Fundación Faro, Milei acusó a La Nación de haber utilizado la causa para “extorsionar al Gobierno y evadir impuestos” y nombró uno por uno a periodistas que siguieron el caso: Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio, a quienes calificó de “ensobrados y corruptos”.

En el tramo final, insultó a sus críticos y afirmó que “se tienen que quemar en la hoguera”, ante el aplauso de varios funcionarios presentes, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Las críticas a esos dichos llegaron incluso desde el oficialismo. La diputada libertaria Silvana Giudici, referente de una fundación dedicada a la libertad de expresión, sostuvo que el trabajo de los periodistas es “investigar, disentir, publicar información” con absoluta libertad, y que la prensa funciona como contrapeso del poder.

La respuesta de las entidades periodísticas

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) repudió los dichos del Presidente y advirtió sobre una “escalada sin precedentes” en el discurso oficial contra la prensa. Para la entidad, recurrir a la figura de la hoguera representa “un salto cualitativo en la hostilidad oficial” hacia los periodistas, ya que ese lenguaje “legitima la violencia contra quienes informan” y expone a los colegas señalados a riesgos concretos frente a terceros.

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“El Estado tiene la obligación de proteger a los periodistas, no de convertirlos en blanco”, sostuvo la organización, que exigió que la estigmatización de la prensa “cese de inmediato”. FOPEA aclaró que respeta las decisiones judiciales y que no se pronuncia sobre el fondo de la causa, pero remarcó que el sobreseimiento no vuelve falsa la cobertura periodística de una investigación que durante más de un año y medio involucró al Presidente, a su hermana y a otros funcionarios.

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) también reaccionó y consideró que el Presidente “volvió a cruzar un límite gravísimo”. El gremio llamó a todo el arco político y mediático a reaccionar para frenar los ataques contra el periodismo y advirtió que no habrá lugar para lamentos si la violencia que promueve el discurso presidencial se traduce en hechos. En ese sentido, recordó el caso del fotógrafo Pablo Grillo, gravemente herido durante una represión policial, y convocó a defender el Estatuto del Periodista frente a lo que definió como “la vuelta a la Inquisición”.

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FOPEA recordó, además, que en las últimas semanas el Presidente insultó a otros periodistas, como María Eugenia Duffard, Jesica Bossi, Fernán Saguier, Joaquín Morales Solá y Jorge Liotti, y que en su reciente viaje a España descalificó a la cronista española Julia Molina. La entidad convocó a dirigentes políticos, legisladores e instituciones a pronunciarse “sin ambigüedades” y cerró su comunicado con una advertencia: “La libertad de prensa no es un privilegio del sector, sino una garantía para toda la ciudadanía”.

No es la primera vez que las entidades advierten sobre el tono presidencial. Según el último informe anual de FOPEA, 2025 fue el año con más agresiones a la prensa desde que comenzó su registro en 2008: contabilizó 278 ataques, de los cuales 119 fueron protagonizados por Milei

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